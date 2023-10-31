У Ростові пролунали потужні вибухи: росіяни зізналися, що ППО не працювала

У російській Ростовській області неспокійно під вечір 31 жовтня. У регіоні пролунали потужні звуки вибухів, а влада заявляє, що ніяка ППО не працювала.

У мережі публікують кадри слідів "бавовни" в небі над Ростовом, пише 24 Канал. До цього місцеві пабліки повідомляли про звук вибуху.

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Зазначимо, що вибухи лунали як у самому Ростові, так і в Ростовській області.

"Бавовна" в небі над Ростовом: дивіться відео

Пропагандисти повідомили, що під Ростовом, імовірно, відпрацювала ППО. Однак жителі району "Западний" чули гучний звук вибуху.

Водночас місцева влада в Ростовській області повідомила, що ППО в регіоні нібито не працювала.



Сліди "бавовни" над Ростовською областю / Фото з мережі

Як повідомляють російські ЗМІ, гучні звуки чули в Таганрозі, Красному Десанті та Азові. Водночас жодних офіційних коментарів про наслідки "бавовни" поки що не надходило.

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