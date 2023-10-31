У Ростові пролунали потужні вибухи: росіяни зізналися, що ППО не працювала
У російській Ростовській області неспокійно під вечір 31 жовтня. У регіоні пролунали потужні звуки вибухів, а влада заявляє, що ніяка ППО не працювала.
У мережі публікують кадри слідів "бавовни" в небі над Ростовом, пише 24 Канал. До цього місцеві пабліки повідомляли про звук вибуху.
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Росіяни заплуталися у заявах про роботу ППО
Зазначимо, що вибухи лунали як у самому Ростові, так і в Ростовській області.
"Бавовна" в небі над Ростовом: дивіться відео
Пропагандисти повідомили, що під Ростовом, імовірно, відпрацювала ППО. Однак жителі району "Западний" чули гучний звук вибуху.
Водночас місцева влада в Ростовській області повідомила, що ППО в регіоні нібито не працювала.
Сліди "бавовни" над Ростовською областю / Фото з мережі
Як повідомляють російські ЗМІ, гучні звуки чули в Таганрозі, Красному Десанті та Азові. Водночас жодних офіційних коментарів про наслідки "бавовни" поки що не надходило.
Ростов атакували дрони 29 жовтня
- Зранку 29 жовтня у Ростові пролунали вибухи. Тоді губернатор Ростовської області заявив нібито про успішну роботу ППО.
- Росіяни стверджували, що буцімто було знищено безпілотник.
- Згодом виявилося, що кілька уламків збитої повітряної цілі впали, завдавши пошкоджень. Ростов також перебував під атакою і 23 жовтня. Зрештою, регіон намагалися атакували і 19 та 21 жовтня.
- Слід зазначити, що 31 жовтня "бавовна" сталася на "Солікамському заводі "Урал". Це один із найбільших військово-промислових заводів у Росії. У ньому займаються виробленням пороху, вибухових речовин і спецхімії.
- Додамо, що 29 жовтня українські військові атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Унаслідок спецоперації СБУ було уражено дороге обладнання. Афіпський НПЗ, який забезпечував паливом війська Росії, атакували два безпілотники СБУ.