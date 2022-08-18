У ростові фсбшники не можуть відшукати аксьонова і констянтинова: після п'янки гауляйтери зникли

У російському ростові "загубились" так звані "прем'єр" окупованого Криму сергій аксьонов і спікер "держдуми" півострова володимир констянтинов. Їх не можуть знайти після гулянки.

Напередодні ставленики кремля виїхали з Криму. Вони оселились в одному з готелів у Ростові, одразу ж пішли гудіти в ресторан, а потім – зникли. Про це 24 каналу повідомили джерела у розвідці.

До речі Кримський міст має бути знищений, – Подоляк анонсував нові удари по окупантах

фсбшники шукають гауляйтерів

Так, посіпаки путіна після закриття ресторану збиралися продовжувати п'янку, але потім зникли.

Місцеві фсбшники шоковані, їм наказали терміново знайти аксьонова та констянтинова. Далі маріонеток мають відправити до Криму, аби записувати спростування. Потім нібито дозволять повернутися.

Проте до 16:00 їх так і не відшукали. Подейкують, що обидва просто пересвяткували свій виїзд та не можуть прийти до тями.

Що цьому передувало

Гауляйтери виїхали з Криму вночі 17 серпня. аксьонов та констянтинов втекли після того, як обом діячам подзвонив куратор із москви. Він повідомив про ймовірну небезпеку для їхніх життів.

Окупанти поспіхом вивозили з Криму своїх жінок і дітей. Підлеглі "прем'єра" всю ніч знищували документи.

До речі, у ніч втечі окупанти закрили Кримський міст, щоб вивезти гауляйтерів. Тоді запустили чутки про "атаку України", аби відвернути увагу.

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