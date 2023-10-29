У Ростові зранку лунають вибухи: росіяни терміново перекрили Кримський міст

Ранок 29 жовтня виявився неспокійний у Росії, а також у тимчасово окупованому Криму. У російському Ростові пролунали вибухи, й водночас окупанти перекрили Кримський міст.

Близько 10:30 жителі Ростова-на-Дону почали повідомляти про звуки вибухів у небі, пише 24 Канал. Російські окупанти традиційно фантазують про успішну роботу "ПеВеО".

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Росіян бідкаються на атаку безпілотника

Так, губернатор Ростовської області заявив нібито про успішну роботу ППО. Росіяни заявляють, що буцімто було знищено безпілотник.

Ранкова "бавовна" у Ростові: дивіться відео

Згодом губернатор Ростовської області уточнив інформацію. За його словами, кілька уламків збитої повітряної цілі впали в Першотравневому районі Ростова, завдавши пошкоджень. Він зазначив, що наслідки атаки оцінюються.

Сліди "бавовни" у Ростові / Фото з мережі

Слід зазначити, що під час атаки в Ростові росіяни чомусь вирішили зупинити рух автотранспорту Кримським мостом. Про причини перекриття мосту пишуть моніторингові групи. Чому окупанти зупинили рух транспорту – не відомо.

У Росії прогримів вибух у районі НПЗ

У Краснодарському краї Росії вночі проти 29 жовтня пролунав потужний вибух. Росіяни заявили про атаку безпілотника в районі Афіпського нафтопереробного заводу.

Після "бавовни" на НПЗ місцеві мешканці помітили у Сіверському районі заграву. Унаслідок вибуху на території заводу сталося загоряння.

Варто зазначити, що цей НПЗ не вперше зазнав атаки дронів. Так, у травні 2023 року туди також нібито долітати безпілотники.

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