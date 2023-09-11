У Ростовській області 9-класник прийшов з ножем у школу: закінчилося трагічно
У російських школах неспокійно. У Ростовській області підліток прийшов туди із холодною зброєю та поранив кількох людей.
Російські ЗМІ пишуть, що у Ростовській області дев'ятикласник приніс у школі ніж та поранив чотирьох людей. Його затримали батьки учнів, передає 24 Канал.
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У підлітка психічне захворювання
У хуторі Червоний Десант Неклинівського району Ростовської області 15-річний підліток у масці та з ножем на вході до школи поранив чотирьох людей. Мовиться про трьох співробітників та родича одного з учнів, повідомив губернатор регіону Василь Голубєв.
За словами губернатора області, підліток "страждає на психічне захворювання". Постраждалі отримали поранення легкого ступеня тяжкості.
Найважчі поранення отримав чоловік із прізвищем Козиренко – у нього п'ять ножових поранень. За даними російських телеграм-каналів, чоловік привів свою онучку в перший клас. Наразі його відправили до таганрозької лікарні.
Також поранення дістала вахтер Лариса Шахова та вчителька Юлія Науменко – у них порізи рук. У самого хлопця також порізані руки.
Допитати його досі не виходить – він перебуває в неадекватному стані, – мовиться в повідомленні.
Хлопець бачить "поляків та хохлів"
Під час затримання підліток казав, що бачить "поляків та хохлів, які нападають", і йому страшно. Згодом він сказав, що хотів напасти на вчительку з суспільствознавства, яка йому ставить лише трійки.
За словами очевидців, хлопець зайшов до школи в масці. Вахтерка сказала йому зняти маску, але він відмовився і став їй погрожувати. Чоловік, який перебував у коридорі, заступився за жінку, після чого хлопець сказав, що в нього ніж і напав на дідуся.
Співробітники правоохоронних органів вважають, що хлопець міг прийняти щось психотропне, однак родичі переконують, що він нічого не вживав.
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