У Ростовській області знову вибухи: окупанти повідомляють про "роботу їхньої ППО"
У Ростовській області Росії продовжують лунати вибухи. Так, росіяни кажуть, що в кількох містах регіону була "бавовна".
Про це повідомляють російські ЗМІ. Окупанти кажуть, що в Ростовській області також нібито "працює ППО", передає 24 Канал.
Дивіться також ”Бавовна” була потужна: які військові об'єкти вже вдалося знищити в Криму
У Ростовській області знову "вибухи"
Пропагандисти наголошують, що жителі Ростова та інших міст регіону, таких як Азов та Чалтир, буцімто чули вибухи. Згодом губернатор Ростовської області Васілій Голубєв повідомив, що в регіоні буцімто збили "ворожу ракету".
Попри це, він не сказав, чи є у Ростовській області постраждалі та пошкодження внаслідок цієї невідомої "атаки". Згодом у мережі з'явилися відео роботи російської протиповітряної оборони.
Окупанти намагаються щось збити у Ростовській області: дивіться відео
Очевидці стверджують, що пролунали вже кілька залпів засобів ППО. Зокрема, їх нарахували 2 – 3 одиниці.
Росіяни активно використовують свою ППО: дивіться відео
Згодом щодо "атаки" висловилися і в російському міноборони. Там як завжди "звинуватили ЗСУ" в цій "бавовні" і наголосили, що нібито було здійснено "повторну спробу терористичної атаки" переобладнаної в ударний варіант зенітної ракети комплексу ППО С-200.
У російському відомстві запевнили, що цю "ракету" перехопили в районі міста Азов Ростовської області. Уламки цієї зброї буцімто впали у безлюдній місцевості.
У Росії цілий день квітне "бавовна"
- У російському Таганрозі вдень 28 липня досить буйно квітла "бавовна". Очевидці повідомляли про чорний стовп диму, який утворився на місці прильоту, а також про велику кількість постраждалих, які буцімто опинилися під завалами.
- Згодом окупанти розповіли, що вибух стався через нібито збиття їхньою ППО "ворожої ракети". Це підтвердило вороже міноборони.
- На цьому вибухи не скінчилися. Вже через кілька годин їх чули й на нафтопереробному заводі у Самарі. Там нібито заклали саморобний вибуховий пристрій.
- Пропагандисти повідомили, що вже нібито затримали підозрюваного в цій "диверсії". Ним начебто виявився електрик, який працював на цьому російському заводі.