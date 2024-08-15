Рота російських військових здалася у полон на Курщині

Обмінний фонд України продовжує поповнюватися. В полон добровільно здалися ще понад 100 російських військових.

14 серпня більш ніж сотня залишених командирами росіян здалися в полон, щоб врятувати собі життя.

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Рота росіян потрапила в полон

Проєкт "Хочу жить" показав відео з дрона. На ньому видно, як російські солдати лежать штабелями та чекають на українських військових.

Їх можна зрозуміти, важко вести бойові дії, коли тобою командують самодури та казнокради, а фланги "прикривають" кадировські бандити, які кидають усіх і все, аби самим не бути полоненими,

– повідомили в "Хочу жить".

Понад сотня російських військових здалася в полон: дивіться відео

Також "Хочу жить" подякували російському генералу Лапіну, який "допомагає" ЗСУ успішно просуватися на Курщині. Так само, як і 2022 року на Харківщині, за оборону якої він і відповідав.

Серед нових полонених є кадировці

Джерела 24 Каналу в СБУ повідомили, що серед нових полонених є і кадировці з підрозділу "Ахмат". Також стали відомі деталі операції – її провели воїни ЦСО "А" СБУ.

Вони захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт – з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею,

– повідомило джерело.

Нагадаємо, що нещодавно глава "Ахмату" відхрестився від кадировців, яких взяли в полон ЗСУ в Курській області. Він цинічно заявив, що "чеченець, який потрапив у полон, він уже не кадировець" і "для чеченця немає нічого ганебнішого, ніж потрапити в полон".

Якщо ваш близький перестав виходити на зв'язок, зник безвісти на Курському напрямку, або в інших зонах бойових дій, ви можете отримати інформацію про те, чи він в Україні в статусі військовополоненого через державний проєкт "Хочу найти" (https://t.me/hochunaiti_com). Для цього скористайтесь чат-ботом "Хочу найти"

Також будь-який російський окупант може зберегти собі життя і здатися в полон самостійно. Для цього можна скористатися чат-ботом "Хочу жить", зателефонувати на +38 044 350 89 17 та 688 (з українських номерів), або ж написати у Telegram або WhatsApp за номерами: +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88.