Путін хоче легкої смерті: якої шкоди він завдав Росії та чи готовий його хтось "прибрати"

Владімір Путін в очікуванні контрнаступу ЗСУ звільняє генералів, що керували окупаційними військами в Україні. Це свідчить про панічні настрої в Кремлі і повне нерозуміння, куди рухається Росія.

Про це 24 Каналу розповів громадський діяч з Казахстану Арман Шураєв. За його словами, російський диктатор понад усе боїться зради у своєму оточенні.

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Клани з'ясовують стосунки

Він зауважив, що в Росії склалася парадоксальна ситуація.

Законодавством там заборонені ПВК. Водночас в країні-агресорці можна побачити плакати з закликами йти до приватних військових компаній. Зараз в Росії є 7 чи 8 ПВК, і еліти під їхнім прикриттям формують під себе невеликі армії,

– пояснив Шураєв.

Ці армії потрібні російським елітам не для того, щоб здобувати перемогу – вони чудово розуміють, що в Україні дні окупантів полічені.

"ПВК їм потрібні для того, щоб завтра боротися за владу вже всередині Росії. Це більше схоже на з'ясування стосунків між кланами. І те, що не доробить ЗСУ з розвалу Росії, вони дороблять самі", – додав він.

Останній рік життя

Громадський діяч відзначив, що водночас Путін потроху звикає до думки, що це останній рік його життя.

Я не здивуюсь, якщо він в кишені тримає ампулу з ціанистим калієм. І в першу чергу його хвилює те, щоб померти без страждань та щоб його смерть була легкою та швидкою. Адже він чудово розуміє, в що саме втягнув Росію і що з ним вчинять його ж найближчі соратники,

– наголосив Шураєв.

Арман Шураєв пояснив, навіщо Путін звільняє російських генералів: дивіться відео

Кожний генерал бачить себе на троні

В країні-агресорці з кожним днем загострюється конфронтація в елітах. І це буде війна всіх проти всіх. Проте силовий блок має більш виграшні позиції, тому що він має адміністративний, людський, військовий ресурси.

Кожний генерал в Росії зараз бачить себе на троні. Історія Росії – суцільна боротьба за трон, інтриги, змови,

– відзначив співрозмовник.

Також потужну силу мають олігархи, серед яких останнім часом було багато "зливів".

"Зараз вони посилено домовляються між собою. Можливо навіть організують якійсь "общак", щоб захистити свої ресурси та активи, навіть шляхом повалення та знищення Путіна та інших кремлівських керівників", – припустив він.

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