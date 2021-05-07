Ротація у керівництві "Нафтогазу" відбулася за законом, – Шмигаль

Денис Шмигаль прокоментував рішення Кабінету Міністрів провести кадрові зміни у керівництві "Нафтогазу". Прем'єр-міністр запевнив, що його прийняли згідно із законодавством.

Шмигаль, коментуючи питання кадрових змін у "Нафтогазі", зазначив, що "всі бачили звітність, всі бачили, що це було рішення українського уряду".

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Рішення про звільнення Коболєва – законне

Хочу сказати, що згідно із законом та згідно з усіма законними процедурами відбулася ротація в керівництві "Нафтогазу". Звичайно, це український уряд прийняв рішення згідно з українським законодавством,

– зазначив Шмигаль.

Прем'єр також уточнив, що обговорював це питання на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. "У розмові з паном Блінкеном ми торкалися загалом питання проведення реформ в Україні. Корпоративна – серед них, це важливий момент розвитку нашої держави", – додав глава уряду.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу", натомість Андрія Коболєва – звільнили.

Кадрові зміни в "Нафтогазі": основне