На фронті вперше почалися ротації, – Зеленський

Під час форуму "Україна 2024. Незалежність" гаранта запитали про посилення Покровського напрямку, про яке він говорив днями. Відповідаючи на це питання, Зеленський заявив про початок ротацій на фронті, передає 24 Канал.

Також президент розповів, що пишається українськими бійцями на Курщині, які гуманно ставляться до цивільних росіян. І підкреслив: некоректно говорити, що Україна окупувала частину Росії.

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Зеленський про початок ротацій

Я маю з головкомом дві-три онлайн-розмови постійно – про Покровськ, про Торецький напрямок, про нашу Харківщину. Є ще Південь, там свої питання, є питання на Вугледарському напрямку. Всюди є якісь питання. Складна ситуація у Нью-Йорку була. Всі ці складнощі залишаються, адже посилення залежить від багатьох речей,

– розповів він.

І пояснив: зараз збільшилася "кількість людей, які почали готуватися". Звісно, це допоможе військовим мати ротації.

"Почались якісь ротації. Фундаментальними їх поки що не можу назвати, буду відвертим, але є початок. Це дуже важливо", – заявив президент.

На думку лідера держави, у битві за Покровськ Росія покладе 50 – 60 тисяч своїх військовослужбовців. Україна має перемогти агресора хитрощами, бо не може поставити "сто тисяч наших проти ста тисяч їхніх".