Розбили все, що стояло: у херсонському аеропорту знищили російську техніку
3 березня 2022 , 08:48Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Кіма
Окупанти вже тиждень намагаються захопити Херсон. Однак завдяки діям наших військових та місцевого населення, їм це, на щастя, не вдається.
В аеропорту Херсона розбили всю техніку російських окупантів. Зокрема гелікоптери та ППО.
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Херсон. Аеропорт. За попередніми даними, розбито все що стояло, і гелікоптери і техніку, і ППО. Це не може не тішити,
– наголосив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зауважимо, Херсонській області передадуть гуманітарну допомогу. Для цього сформують "зелений коридор".
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