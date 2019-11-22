Розбив авто вщент: водій елітного Porsche у Києві на швидкості влетів на тротуар – відео

Вранці 22 листопада у Києві сталася масштабна ДТП. Водій Porsche збив 14 метрів бар’єрів і пішохідних огороджень.

Шматки авто розлетілися на територію комунального підприємства. Київавтодор повідомляє, що працівникам дивом вдалося вижити і не потрапити під уламки.

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Потім авто перекинулося та спалахнуло. Пожежу швидко загасили працівники КП "ШЕУ Печерського району".

Вдалося залишитися неушкодженими і чотирьом пасажирам авто, а також пішоходам, які проходили повз.

Дивіться відео – Водій Porsche на швидкості влетів на тротуар і збив огородження