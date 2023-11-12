Військовий гелікоптер США розбився над Середземним морем: є інформація про жертв

У п'ятницю 10 листопада американський військовий гелікоптер розбився над Середземним морем. На жаль, екіпаж загинув.

На жаль, внаслідок авіакатастрофи на Сході загинули 5 американських військовослужбовців. Про це повідомили у Міноборони США.

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Гелікоптер розбився під час дозаправки

Повідомляється, що повітряне судно розбилося 10 листопада "під час планової місії дозаправки в повітрі в рамках військової підготовки".

Ми оплакуємо трагічну загибель п'яти американських військовослужбовців під час нещасного випадку на навчаннях у Середземному морі рано-вранці в суботу… Я молюся за патріотів, яких ми втратили сьогодні, а також за їхні сім'ї, близьких та товаришів за командою,

– повідомив міністр оборони Ллойд Остін.

Він розповів, що наразі триває збір інформації про цю смертельну катастрофу. І Америка пам'ятатиме служіння та жертву військовослужбовців.

Джо Байден також відреагував на смертельну катастрофу. Він розповів, що оплакує втрату разом з першою леді.

Наші військовослужбовці щодня ризикують своїм життям за нашу країну. Вони охоче йдуть на ризик, щоб забезпечити безпеку американського народу. А їхня щоденна хоробрість і самовідданість є неминучим свідченням того, що є кращим у нашій країні. Джилл і я молимося за сім'ї та друзів, які втратили дорогоцінну близьку людину – частинку своєї душі. Весь наш народ поділяє їхнє горе,

– мовиться на сайті Білого дому.

Що відомо про катастрофу