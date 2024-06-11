Розбився російський Су-34

Росія продовжує втрачати літаки. Цього разу стало відомо про авіакатастрофу за участі російського Су-34 у горах Північної Осетії.

Російський винищувач Су-34 розбився. У міноборони ворога кажуть, що причиною катастрофи стала технічна несправність, передає 24 Канал.

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Літак вдарився об скелю

Російські телеграм-канали із посиланням на слова місцевих жителів повідомили про те, що бачили, як у горах зазнав аварії невідомий літальний апарат. За їхніми словами,в близько півночі, він ударився об скелю в районі села Гірський Дзуарікау.

У міноборони Росії визнали падіння літака. Також відомо, що екіпаж загинув.

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