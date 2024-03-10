Польські фермери тимчасово розблокували "Краківець": коли його можуть знову заблокувати

Протести на українсько-польському кордоні у лютому 2024 року спалахнули з новою силою. Однак протестувальники тимчасово розблокували один із КПП.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у етері телемарафону розповів, що польські фермери тимчасово розблокували пункт пропуску "Краківець". Раніше це анонсували.

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Блокування кордону триває

Попри те, що "Краківець" розблокували на певний час, блокування на 5 інших напрямках триває. У чергах стоять близько 1700 вантажівок.

Вони зазначили, що свої дії поновлять десь 13 числа. Таку інформацію ми маємо від польських колег,

– зазначив речник ДПСУ.

За словами Демченка, зараз рух на "Краківці" досить інтенсивний. На території Польщі сформувалась черга із 600 автомобілів, які хочуть перетнути кордон до України.

Україна працює над угодою