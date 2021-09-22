Розбудили посеред ночі: Зеленському доповіли про обстріл авто Шефіра
Джерело:фейсбук Сергія Никифорова
Володимир Зеленський, який зараз перебуває з робочим візитом у США, вже знає про ситуацію з обстрілом авто свого помічника Сергія Шефіра. Публічна реакція президента на подію скоро буде.
Як розповів речник президента Сергій Никифоров, попри різні часові пояси, Зеленському одразу ж доповіли про замах на Шефіра.
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Никифоров заважив, що офіційна реакція Зеленського з'явиться незабаром. Однак в Офісі Президента вже наголосили, що курс на детінізацію і деолігархізацію України не зміниться.
Тривожна новина про обстріл автомобіля Сергія Шефіра заскочила президента під час робочого візиту до США. Попри ніч, Володимиру Зеленському оперативно доповіли про інцидент і продовжують надавати усю необхідну інформацію,
– заявив речник українського президента.
Він додав, що виконавець замаху, а також замовники і їхні поплічники не уникнуть покарання.Зверніть увагу! Президент Зеленський вилетів до США ще 20 вересня. У Нью-Йорку він має взяти участь в 76 сесії Генасамблеї ООН.
Що відомо про замах на Шефіра
- Напад на помічника Володимира Зеленського здійснили приблизно о 10:00, 22 вересня. Сталося це неподалік від села Лісники.
- Невідомі поранили водія Сергія Шефіра. Сам помічник президента не постраждав, але перебуває у стані шоку.
- Це іне дивно. Загалом в автомобіль Сергія Шефіра випустили понад 10 куль. Поліція вже оголосила спецоперацію "Сирена".
Додамо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що цей напад пов'язують з "агресивною кампанією протидії активній політиці президента".
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Повний текст публікації Сергія Никифорова:
Тривожна новина про обстріл автомобіля Сергія Шефіра заскочила президента під час робочого візиту до США. Попри ніч, Володимиру Зеленському оперативно доповіли про інцидент і продовжують надавати усю необхідну інформацію.
Публічна реакція президента на подію також скоро буде. Станом на зараз можна сказати, що виконавець замаху, а також замовники і їхні поплічники не уникнуть покарання.
А також, що курс Офісу Президента на детінізацію і деолігархізацію України не зміниться, і жодні підступні дії на нього не вплинуть.