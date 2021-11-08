"Розчаровані": Україна направила ноту Грузії через переведення Саакашвілі
Джерело:пресслужба МЗС України
Міхеіла Саакашвілі перевели до пенітенціарного медичного закладу №18 у Глдані. Україна через це вже направила Грузії ноту.
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Там закликали перевезти політика у безпечніше місце.
Зверніть увагу "Найнебезпечніше місце": влада Грузії пояснила, куди відвезли Саакашвілі
У відомстві заявили, що розчаровані таким рішенням грузинської влади. Україна продовжує слідкувати за цією ситуацією.
Сьогодні (8 листопада – 24 канал) до зовнішньополітичного відомства Грузії передали офіційну ноту МЗС України щодо цього,
– мовиться у повідомленні.
Також МЗС наголосило на тому, що Саакашвілі необхідно перевезти до цивільної медустанови, яка дозволяє надати екстрену допомогу.Нагадаємо! Уповноважена Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі треба негайно перевезти до медзакладу, який облаштований для надання екстрених реанімаційних заходів.
У відомстві повідомили, що перебування Саакашвілі у відповідній в'язниці створює ризики. Водночас там зауважили, що якщо керуватись гуманітарними міркуваннями, то напруження можна уникнути.
Останні новини про Саакашвілі
- Експрезидента Грузії 8 листопада забрали вертольотом із в'язниці в Руставі.
- Його перевезли у лікарню Глданської в'язниці. Кохана Саакашвілі вважає, що це найнебезпечніше місце для політика.
- Прихильники ув'язненого вкотре вийшли на мітинг "Свободу Міші". Протестувальники зазначають, що розходитись не збираються.
- Тим часом на територію лікарні Глданської в'язниці стягнули сили правоохоронців. Також там чергує спецназ Міністерства внутрішніх справ.
- Ув'язнені пенітенціарного медичного закладу №18 почали протестувати. Вони шумлять та вимикають у камерах світло.