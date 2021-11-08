"Розчаровані": Україна направила ноту Грузії через переведення Саакашвілі

Міхеіла Саакашвілі перевели до пенітенціарного медичного закладу №18 у Глдані. Україна через це вже направила Грузії ноту.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Там закликали перевезти політика у безпечніше місце.

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У відомстві заявили, що розчаровані таким рішенням грузинської влади. Україна продовжує слідкувати за цією ситуацією.

Сьогодні (8 листопада – 24 канал) до зовнішньополітичного відомства Грузії передали офіційну ноту МЗС України щодо цього,

– мовиться у повідомленні.

Також МЗС наголосило на тому, що Саакашвілі необхідно перевезти до цивільної медустанови, яка дозволяє надати екстрену допомогу.

Уповноважена Ради з прав людини Людмила Денісова заявила , що Саакашвілі треба негайно перевезти до медзакладу, який облаштований для надання екстрених реанімаційних заходів.

У відомстві повідомили, що перебування Саакашвілі у відповідній в'язниці створює ризики. Водночас там зауважили, що якщо керуватись гуманітарними міркуваннями, то напруження можна уникнути.

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