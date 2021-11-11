Роздача їжі в таборі мігрантів переросла у бійку: відео з кордону

У стихійний табір біженців на білорусько-польському кордоні з їжею приїхав представник ООН. Однак роздача продуктів переросла у тисняву та бійку.

Верховний комісар ООН у справах біженців у Білорусі Мулусеу Мамо відвідав табір мігрантів 11 листопада.

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Бійка у таборі мігрантів

Інформація про приїзд Мамо швидко розлетілася серед мігрантів. Люди одразу обступили представника ООН. Вони розповіли комісару про ситуацію та показали свої побутові умови.

Мулусеу Мамо привіз із собою гуманітарну допомогу у вигляді продуктів для мігрантів. Однак роздача їжі переросла в тисняву та бійку.

За попередньою інформацією, постраждалих вдалося уникнути.

Бійка у таборі біженців: дивіться відео

Ситуація на польсько-білоруському кордоні: коротко