Роздали вкрадені сухпайки замість грошей: росіяни "кинули" колаборантів у Мелітополі

Росія живе брехнею, а її обіцянки на будь-яких рівнях влади – лише пустий звук. Утім, в тимчасово окупованому Мелітополі знайшлись охочі повірити державі-агресорці на слово та залишитись ошуканими.

Про це 24 каналу повідомив кореспондент із Запоріжжя. Він зазначив, що прикладів, як Росія заохочує колаборантів до співпраці є багато.

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У Москви немає грошей для колаборантів

За словами журналіста, до прикладу, у тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, зібрали підрозділ так званих "псевдоказаків". Вони нібито грають роль народної міліції – вдають, що "охороняють" громадський порядок в місті.

Як пояснив кореспондент, аби заохотити колаборантів до співпраці, окупаційна влада їм одразу ж пообіцяла платню у розмірі – 20 доларів на день. За інформацією, сформовані натовпи колаборантів вже навіть встигли "погуляти" по місту та, на їхню думку, "попатрулювати".

Однак з'ясувалося, що в Москви немає цих 20 доларів, щоб їм платити. Тому роздали вкрадені в України сухпайки замість грошей,

– наголосив журналіст.

Схожа ситуація на підприємствах

Кореспондент зауважив, що схожа ситуація з виплатами також і на комунальному підприємстві "Чистота". Там працівникам обіцяли гроші, однак замість цього дали гречку, вермішель і пару банок консервів.

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Усі ці продукти, що роздають російські загарбники – вкрадені з українських супермаркетів, які розташовані на окупованих територіях. Тобто вийшло, що працівникам заплатили краденим.

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