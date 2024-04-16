У Білому домі зробили заяву щодо розділення допомоги Україні та Ізраїлю

Білий дім "не прийме" окремий законопроект про допомогу Ізраїлю. Там зазначили, що вони проти окремого законопроєкту про військову допомогу Ізраїлю, в який не увійде підтримка України.

Раніше, лідер більшості у Сенаті США, демократ Чак Шумер заявив, що між лідерами Конгресу був досягнутий "консенсус" щодо допомоги Україні та Ізраїлю. Очільники обох партій погодилися, що надати цю допомогу треба швидко.

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Що заявили в Білому домі

У понеділок, 15 квітня, Білий дім оголосив, що виступає проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу. Вона закликала ухвалити вже затверджений Сенатом законопроєкт на суму у 95 мільярдів доларів.

Окремий законопроєкт насправді не допоможе ні Ізраїлю, ні Україні. Він фактично затримає необхідну допомогу",

– зазначила Карін Жан-П'єр.

Також прокоментував ситуацію і координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

"Білий дім виступає проти окремого законопроєкту, який буде спрямований лише на Ізраїль, як ми бачили, що пропонується", – заявив він.

Що говорили раніше про допомогу Україні та Ізраїлю від США