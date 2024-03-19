"Немає на столі переговорів": глави МЗС Данії та Литви про відправку західних військ в Україну

Імовірність залучення західних військ в Україну наразі малоймовірне і на це є низка причин. Зокрема, союзники не мають спільного бачення щодо цього, а також вони не готові вступати у відкритий конфлікт з Росією.

Очільник МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен відреагував на заяву президента Франції Еммануеля Макрона про можливе розміщення західних військ на полі бою в Україні. Деталі – в ексклюзивному коментарі 24 Каналу.

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За словами міністра закордонних справ, наразі жодних переговорів щодо відправки військ не ведеться. Расмуссен каже, що Євросоюз не перебуває у відкритому конфлікті з Росією.

"Ми розуміємо, що ви, українці, насправді боретеся в нашій війні, але солдати на фронті – цього зовсім немає на столі переговорів", – сказав міністр.

Союзники не дійдуть консенсесу

Крім того, ідею введення західних військ в Україну прокоментував 24 Каналу і глава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. На його думку, союзники не зможуть про це домовитися.

За словами Ландсберґіса, досвід показує, що європейські лідери часто не можуть дійти згоди щодо інших питань. Тому, на думку литовського міністра, такий розвиток подій малоймовірний.

"Ми не в змозі домовитися з менш чутливих питань тому я не вірю, що ми зможемо домовитися про щось подібне", – сказав він.

Ґабріелюс Ландсберґіс додав, що Литва готова розглянути всі варіанти та стати частиною коаліцій, які допоможуть здобути Києву перемогу.

Чому заговорили про можливе залучення західних військ