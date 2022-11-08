Українці можуть громити будь-кого: як ЗСУ влаштували пекло "еліті" російської армії на Донбасі

Безпрецедентна скарга елітної російської бригади морської піхоти, яку поширили усі провідні російські телеграм-канали.

За що боролись

Російські морпіхи з елітної 155-ї бригади морської піхоти просять Путіна врятувати їх від повного знищення на Донеччині.

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155-а та 40-а бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту з Владивостока та Петропавловська-Камчатського намагаються захопити одне українське село Павлівка, поблизу міста Вугледар. Російська пропаганда заявляла про захоплення села, але це виявилося брехнею.

Мобілізація не допомогла

А елітні російські морпіхи просять допомоги у Путіна і заявляють, що не довіряють начальнику Генштабу Збройних сил РФ Герасимову та своїм командувачам генералам Мурадову та Ахмедову. І це одні з найкращих російських бойових бригад.

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Мобілізація не спромоглася вирішити проблему низької боєздатності російських військ. За хорошого управління, наявності переваг у засобах розвідки українці можуть успішно громити будь-які російські частини. Але не можна повторювати лобові атаки і воювати м'ясом.

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