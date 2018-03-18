"Рожева" буря на Юпітері: NASA показало неймовірний знімок

На північній півкулі Юпітера автоматична міжпланетна станція "Юнона" зафіксувала бурю, яка має незвичне рожеве забарвлення.

Фот опублікувало національне аерокосмічне агентство США (NASA).

Зображення "рожевої" бурі на Юпітері було зроблено під час 11-го ближнього польоту космічного корабля "Юнона" поруч з планетою – в 12 тисячах кілометрів від хмар планети.

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Звідки у бурі рожевий відтінок, науковці не кажуть. До слова, космічний апарат "Юнона" з липня 2016 року досліджує планету, місія триватиме до лютого 2018 року.

"Рожева" буря на Юпітері