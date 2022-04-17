Розірвати Путіна: Лукашенко – як джокер розгрому Росії

Стали відомі деталі сценарію Радбезу Білорусі про геополітичне розлучення Мінська та Москви. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Білорусь може стати жертвою війни в Україні та припинити існування як формально незалежна держава. Але може відбутися і як джокер у розгромі Путіна, виявивши самодостатність.

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Які є варіанти

До першого варіанту Мінськ наблизився упритул, віддавши країну на відкуп Путіну. За другий йому доведеться боротися, відповзаючи від ями, яку йому викопав Лукашенко з росіянами.

"Луканоміка", вигодувана кремлівською "бовтанкою" з дешевих енергоносіїв та кредитів, виявилася критично вразливою до санкцій. Вона і в мирному житті не була самодостатньою. А за жорстких обмежень – переплавилася у формат "несумісної з життям".

Половина товарообігу РБ до війни припадала на РФ, ще 30% – на ЄС та Україну. Сьогодні ці ринки скоротилися чи закрилися. "Росія у пітьмі" не здатна вже утримувати альфонса – Лукашенко. Два інших ключових партнери повністю розірвали співпрацю з Білоруссю. Мінськ втратив привабливість і в очах Китаю у проєкті Новий шовковий шлях, з огляду на логістичні обмеження ЄС.

В результаті провалилися ключові галузі. Зупинився "Білкалій", який давав до 40% національної валютної виручки. У критичній ситуації – "Гродно-Азот", у якого Україна тактично вправно віджала вагонний парк. За два місяці золотовалютні резерви Нацбанку скоротилися на 11,2%. Ці та інші чинники занапастили платіжний баланс країни, загрожуючи країні обвальною девальвацією. За оцінками Standard & Poor's, поточного року економіка РБ впаде на 15%, а протягом 12 місяців там оголосять дефолт.

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Повалення диктатора

Фінансовий потік, який довгі роки підтримує нелегітимний режим Лукашенка, практично вичерпався. Йому нема чим оплачувати лояльність силовиків, які є гарантами його влади. Відтак, близька кульмінація процесу – повалення біснуватого диктатора. Адже в очах усіх соціальних груп своєї країни він є головною причиною її економічного знищення. І тоді "Карфаген" буде зруйновано.

Відомо, що низка експертних груп у Білорусі, Україні та Польщі опрацьовують сценарії розвитку ситуації. З урахуванням збереження "бацьки" та – за списання його на брухт. Основні сценарії – інерційні. Вони передбачають швидке економічне згасання, остаточну втрату суб'єктності та подальшу заміну Кремлем Лукашенка на адекватнішу особину.

При цьому існують складніші сценарії, спрямовані на посилення самодостатності Білорусі. Джерело в апараті республіканської Ради безпеки поділилося деталями однієї з робочих стратегій, яку там аналізують поряд з іншими. У її основі – розрив геополітичного союзу з Кремлем, закриття території та неба країни збройним силам Росії, досягнення компромісу з Україною та міжнародними партнерами. Реалізація цих завдань дозволила би згодом говорити про зняття чи ослаблення санкцій проти Мінська.

У цьому форматі промальовуються певні гарантії для Лукашенка, якщо той стане фронтменом змін. За цих умов він має публічно ініціювати нові маркери державної геополітики, засудити дії Кремля в Україні, вийти з війни та оголосити перші в історії країни вільні вибори.

Оцінки експертів

Якщо Лукашенко на це погодиться, то зможе очолювати Білорусь до підбиття підсумків демократичних виборів. А далі – отримає імунітет від кримінального переслідування, який, до речі, передбачений змінами до Конституції, ухваленими нещодавнім референдумом.

Цей сценарій оцінюється аналітиками як ризикований, але перспективний. Розрив Білорусі з РФ дозволить їй уникнути фатального перебігу подій. Він – помірковано лояльний до Лукашенка, оскільки пропонує йому імунітет від народної розправи та дози "Новачка", підлитої тремтячими руками бункерного діда. За будь-якого іншого розвитку подій ці два ризики виглядають фатальними для диктатора.

Якщо Лукашенко погодиться на цей сценарій, а лідери білоруської опозиції та представники ЄС у процесі реалізації вважатимуть його прийнятним для себе, він боляче вдарить по РФ. Там втратять останнього політичного союзника і можливості військового тиску на Україну з території РБ. Київ цей варіант повністю задовольняє, бо критично послабить його ворога.

Загалом розрахунки виглядають досить вірогідно.

Страх Лукашенка за своє життя здатен змусити його відмовитись від статусу кремлівського сателіта і зламати путінську гру. Він точно розуміє, що за сукупністю факторів напрацював на роль другого після Путіна військового злочинця. Але при цьому – може не дожити до трансферу в Гаагу, з урахуванням внутрішніх і зовнішніх факторів ризику. А значить – у нього є привід іти ва-банк.

У чинному статусі для Лукашенка попадання на ешафот – питання часу й місця. Він створив усі необхідні передумови. Його ненавидить власний народ і зневажають силовики, принижені тим, що ними запрягають росіяни та кадирівці. Для Кремля "бацька" – використана субстанція.

Там відмовилися далі вливати гроші у його диктаторський проєкт. Але водночас – готові припинити його муки, знайшовши йому адекватну заміну, якщо вважатимуть його маневри небезпечними для себе.

Хоч як би це виглядало дико, але Лукашенко має особисту мотивацію завдати Путіну разючого удару. Виключно, щоб урятувати себе. А рятуючи себе, він відіграє важливу роль у знищенні Україною та цивілізованим світом пекельної клоаки під назвою РФ. Заслуживши своє право померти природною смертю.

Для цього, за розрахунками стратегії, про яку повідомило джерело в Раді безпеки РБ, Лукашенко може ініціювати кілька принципових рішень. Перше – оголосити про видворення за 72 години всіх військ РФ з території Білорусі, доручивши виконання цього завдання своїм Збройним силам. Одночасно – закрити кордон, зокрема повітряний простір, для військової техніки РФ. Усю військову інфраструктуру, зокрема аеродроми та залізничні вузли, привести до стану, що не дозволяє її використання за прямим призначенням.

Лукашенко переживає за безпеку / Фото Getty Images

Ці рішення Лукашенко міг би пояснити неприйняттям фактів геноциду, які вчинили росіяни в Україні. Адже Білорусь не зможе лишатися союзником РФ після «несподіваного» розкриття злочинів проти людяності у Бучі та Ірпені. Причому негідники, які їх робили, виявилися росіянами, а не британцями, як раніше "помилково" вважав Лукашенко. А натомість офіційне підтвердження фактів геноциду експертами ОБСЄ взагалі є приводом до розірвання договору про союзну державу з Росією.

За розрахунками аналітиків, такий сценарій – вбивчий для РФ із політичного та військового боку. Кремль не зможе зупинити його після старту. У нього недостатньо сил на утримання ще одного активного фронту – проти Білорусі. А отже, там вимушено погодяться з вимогами Мінська і втратять інфраструктуру білоруського плацдарму для агресії проти України. Це послабить РФ політично і знищить як учасника військового конфлікту.

Ініційоване Лукашенком розлучення з Путіним отримає високу оцінку білоруського народу, України та міжнародних партнерів. Це змінить ставлення до нього із вкрай негативного на принаймні поблажливе. А його рішення оголосити дострокові вільні вибори на осінь 2022-го (і не брати участі у них) може стати умовою для отримання довічного імунітету.

Цей сценарій є одним із можливих. Він, імовірно, відомий Лукашенку і точно прорахований кремлівською верхівкою. Якщо другі вважають його реальним, то першому потрібно швидше стартувати, забезпечивши собі максимальну безпеку від "петрових-боширових". Шампанське питиме той, хто вскочить у відрив першим.

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