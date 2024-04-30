В Україні планують залучати більше жінок до розмінування, – Мінекономіки
Джерело:Міністерство економіки
Україна наразі має обмежені ресурси та прагне збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності.
Наразі середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів сягає близько 30%. Проте в подальшому цей відсоток планують збільшувати. Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з пані послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О'Ніл.
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Гендерна рівність розглядається як невід'ємна частина політики України, яка базується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. Це стосується всіх видів діяльності, зокрема, і таких важливих напрямів, як розмінування,
– пояснила вона.
Є потреба в операторах
Свириденко розповіла, що Україна має обмежені ресурси у протимінній діяльності, тому потребує більше операторів з розмінування, більше техніки та навчання саперів.
Ми прагнемо збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності,
– наголосила міністерка.
В уряді також розглядають питання державного фінансування приватних операторів. Такий крок дозволив би збільшити кількість компаній на ринку України, а також зацікавити міжнародні компанії доєднуватися до процесу розмінування.
Розмінування територій: коротко
- Україну офіційно визнали найзамінованішою країною у світі. Загальна площа замінованих територій складає 173 998 квадратних кілометрів.
- У межах засідання у форматі "Рамштайн" 14 лютого 2024 року союзники підписали угоду, згідно з якою до Коаліції з розмінування для України приєднаються ще 20 країн. Разом із Литвою Коаліцію очолить Ісландія. Про створення відповідної Коаліції заявила Литва ще у липні 2023 року під час зустрічі у "Рамштайн".
- Цікаво, що в Міністерстві оборони Угорщини повідомили, що приєднаються до Коаліції розмінування України. Очільник оборонного відомства Угорщини повідомив, що сили оборони країни зроблять свій внесок у діяльність коаліції на чолі з Литвою, уже проводячи навчання з розмінування.