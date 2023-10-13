Це проблема не лише України, – Братчук сказав, чи треба створювати карту мінних полів

Російські окупанти замінували величезну кількість території України та розкидали міни на узбережжі Чорного моря. У такий спосіб ворог намагався блокувати українські порти, зокрема, Одеси, та проводити військово-морську десантну операцію.

Іншим країнам потрібно долучитися до розмінування акваторії Чорного моря, бо це загроза не лише для України. Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Потрібно працювати над проблемою

Сергій Братчук зазначив, що для розв'язання цієї проблеми можна зробити найголовніше – долучитися до розмінування акваторії Чорного моря. До прикладу, Румунія, Болгарія і Туреччина готові створити спеціальний військово-морський підрозділ, який буде займатися саме цими питаннями. Україна давно виступає ініціатором створення такого підрозділу за участі інших країн.

Це проблема не лише України. Це проблема і болгарська, і румунська, і турецька. Нема мапи, скільки хоча б приблизно мін було викинуто у Чорне море, ніхто цього не знає. Росіяни про це не скажуть. Якщо і скажуть, то навряд чи правду. Тому треба працювати в цьому напрямку,

– пояснив він.

Як підкреслив речник, сьогодні працює зерновий коридор. Напередодні три балкери знову зайшли у порти Одеси. Це свідчить про те, що гуманітарний маршрут, який є у зоні відповідальності Військово-морських сил ЗСУ, є безпечним.

"З іншого боку, періодично надходить інформація, що з якимись іноземними суднами відбуваються певні інциденти. Не завжди підтверджується, що це, наприклад, міна. Однак загроза існує. Тому це зло, з яким треба і можна боротися. Я думаю, що це питання почне розв'язуватись навіть вже не після війни, а ще до закінчення російської агресії", – наголосив Братчук.

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