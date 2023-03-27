Лукашенко не здатен опиратися: як можна запобігти розміщенню ядерної зброї Росії в Білорусі
Врегулювання ядерного питання має вирішуватися саме Білоруссю. Втім, покладати великих надій на остаточне слово від самопроголошеного президента країни все ж не слід.
Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, ключове рішення за білоруським народом.
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Чи може Лукашенко зупинити Путіна
Ігор Рейтерович пояснив, що Алєксандра Лукашенка ситуація, яка наразі склалася, більше, ніж влаштовує.
Він не здатний сьогодні цьому опиратися і розвернутися на 180 градусів. Це явно не про Лукашенка в контексті цієї ядерної зброї,
– аргументував він.
На його думку, все ж наразі офіційна позиція білоруської влади відсутня. Натомість пропагандисти голосно кричать про ядерний попел на місці Вільнюсу та Варшави й радіють, що зброю перемістять на їхню територію.
Тому звертатися до влади Білорусі – абсурдне рішення.
Ігор Рейтерович розказав, як позиція Білорусі може вплинути на посилення ядерної небезпеки: дивіться відео
Уся надія на білорусів
Політолог розказав, що варіант, який може з малою ймовірністю спрацювати, це звернення до білоруського народу із закликом розплющити очі.
"Білорусам взагалі окей, що їхню територію перетворюють дійсно на ціль, полігон? Ми ж не знаємо, як росіяни це перевозять. Може, під час перевезення щось трапиться, випаде з вагона, розірве?" – зауважив він.
За його словами, білоруси могли б заявити про свою позицію за допомогою демонстрацій, акцій протестів, втім не агресивних, а спокійних.
Вони можуть висловити свою позицію і сказати, що ми завжди говорили про певну нейтральність, країна говорила, Лукашенко говорив, ми ж не хочемо знову повертатися в часи Радянського Союзу, де проводилися марші за роззброєння і ми жили постійно під загрозою ядерного удару,
– підкреслив він.
Рейтерович наголосив, що реакція на ядерну небезпеку – черговий тест для білоруської опозиції, бо поки вона мовчить.
"І тут через громадянське суспільство, залишки, які там є в Білорусі, можна в принципі якось спробувати ситуацію змінити", – пояснив він.
На його думку, білоруси, звісно, дивують своєю поведінкою європейців, які живуть із правом голосу.
Ядерні погрози Путіна
- Кремлівський диктатор Путін вирішив залякати світ у відповідь на заяву Великої Британії про надання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Росія розмістить свою ядерну зброю у Білорусі.
- На це вже відреагували у США. Правда, прокоментували ситуацію вкрай обережно, зауважують у Reuters. Так, високопосадовець американської адміністрації переконав, що нині немає загроз, які б свідчили про те, що Росія таки застосує ядерну зброю.
- Водночас аналітики ISW припускають, що російський диктатор Владімір Путін хотів розмістити російську ядерну зброю в Білорусі ще до повномасштабного вторгнення в Україну.