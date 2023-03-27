Лукашенко не здатен опиратися: як можна запобігти розміщенню ядерної зброї Росії в Білорусі

Врегулювання ядерного питання має вирішуватися саме Білоруссю. Втім, покладати великих надій на остаточне слово від самопроголошеного президента країни все ж не слід.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, ключове рішення за білоруським народом.

Дивіться також Як Росія визнала свою слабкість перед НАТО і до чого тут ядерна зброя

Чи може Лукашенко зупинити Путіна

Ігор Рейтерович пояснив, що Алєксандра Лукашенка ситуація, яка наразі склалася, більше, ніж влаштовує.

Він не здатний сьогодні цьому опиратися і розвернутися на 180 градусів. Це явно не про Лукашенка в контексті цієї ядерної зброї,

– аргументував він.

На його думку, все ж наразі офіційна позиція білоруської влади відсутня. Натомість пропагандисти голосно кричать про ядерний попел на місці Вільнюсу та Варшави й радіють, що зброю перемістять на їхню територію.

Тому звертатися до влади Білорусі – абсурдне рішення.

Ігор Рейтерович розказав, як позиція Білорусі може вплинути на посилення ядерної небезпеки: дивіться відео

Уся надія на білорусів

Політолог розказав, що варіант, який може з малою ймовірністю спрацювати, це звернення до білоруського народу із закликом розплющити очі.

"Білорусам взагалі окей, що їхню територію перетворюють дійсно на ціль, полігон? Ми ж не знаємо, як росіяни це перевозять. Може, під час перевезення щось трапиться, випаде з вагона, розірве?" – зауважив він.

За його словами, білоруси могли б заявити про свою позицію за допомогою демонстрацій, акцій протестів, втім не агресивних, а спокійних.

Вони можуть висловити свою позицію і сказати, що ми завжди говорили про певну нейтральність, країна говорила, Лукашенко говорив, ми ж не хочемо знову повертатися в часи Радянського Союзу, де проводилися марші за роззброєння і ми жили постійно під загрозою ядерного удару,

– підкреслив він.

Рейтерович наголосив, що реакція на ядерну небезпеку – черговий тест для білоруської опозиції, бо поки вона мовчить.

"І тут через громадянське суспільство, залишки, які там є в Білорусі, можна в принципі якось спробувати ситуацію змінити", – пояснив він.

На його думку, білоруси, звісно, дивують своєю поведінкою європейців, які живуть із правом голосу.

Ядерні погрози Путіна