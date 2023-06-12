Закінчиться погано не лише для Путіна, – політолог оцінив ризик застосування ядерки

Владімір Путін та Алєксандр Лукашенко зустрілися в черговий раз та заявили, що російську тактичну ядерну зброю в Білорусі зможуть розмістити вже на початку липня. Для цього має бути підготовлено відповідну інфраструктуру.

Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов уточнив, що у такий спосіб Білорусь не отримає тактичну ядерну зброю – вона залишиться під цілковитим контролем Росії. Мінськ не зможе цією зброєю розпоряджатися та не буде нести за неї відповідальність. На території Білорусі ядерна зброя буде тільки розташована. Про це він розповів 24 Каналу.

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Залишилось дуже мало важелів

Він зауважив, що для України ця ситуація нічого не змінює. На захист Білорусі також не впливає, тим більш, що на неї поки що ніхто не нападав.

Стосовно Європи – так, час підльоту ракет трошки зменшиться, але це не принципово. А для США та Великої Британії – взагалі не має значення. Це просто інформаційний двіж, щоб привернути до себе увагу та підняти медійний статус Лукашенко,

– зауважив політолог.

Залякування щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі як і підрив Росією Каховської ГЕС свідчить про те, що у Кремля залишилось дуже мало важелів впливу. І щоб про себе нагадати, вони використовують все, що можливо.

Політолог про ймовірність застосування Росією ядерної зброї: дивіться відео

Озброєння Росії в поганому стані

Водночас Росія може використати ядерну зброю в ситуації, коли їй потрібно якось закінчити війну. Тоді Кремль "отримає тягла" від усього цивілізованого світу. Але це дозволить йому пояснити своєму населенню, що Росія програла усьому світу, а не Україні.

Особисто для декого це може закінчиться дуже погано. І не тільки для Путіна. Крім того, "отримає тягла" Росія ще й від Китаю та інших країни. Тим більш, що попередження вже були,

– зазначив Сазонов.

Питання полягає ще й в тому, чи вдасться країні-агресорці використати ядерну зброю. Протягом 15 місяців війни ми бачимо, як в Росії все ламається, "надсучасна" зброя, якій "аналогов нєт", не літає, не стріляє. Російське озброєння перебуває в дуже поганому стані. І невідомо, в якому саме стані є ядерна зброя – її не перевіряли дуже давно.

Також не варто забувати про людський фактор. Путін особисто не може натиснути на якусь кнопку і полетить ракета. Для цього мають бути залучені декілька учасників, які діятимуть синхронно. І хтось з них може відмовитись виконувати наказ. Крім того, діє система перехоплень та превентивних ударів.

"Все це має їх зупинити, тому, на мою думку, ризик, що Кремль наважиться випустити ядерну зброю та зробить це вдало, мінімальний", – підкреслив Кирило Сазонов.

США піддали критиці дії російського диктатора. Зокрема президент США Джо Байден зауважив, що його реакція на рішення розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі є "вкрай негативна". Водночас в Білому домі не побачили ознак того, що Путін планує застосувати ядерну зброю.

Країни з найбільшим запасом ядерної зброї / Інфографіка 24 Каналу

Ситуація з розміщенням тактичної ядерної зброї в Білорусі