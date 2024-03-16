"Суверенне рішення кожної країни": що каже Білий дім про розміщення іноземних військ в Україні

У Білому домі прокоментували ймовірність відправлення військ НАТО в Україну. Джон Кірбі заявив, що вони не проти пропозицій інших країн.

Радник Білого дому Джон Кірбі на брифінгу відповів на питання, чи просять вони інші країни, наприклад Францію, припинити розмови про це. На що посадовець відповів "ні", пише 24 Канал.

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Що кажуть в США про відправку військ НАТО в Україну

Джон Кірбі відповів на питання, чи вони не проти, щоб інші країни надсилали свої війська в Україну. На що Кірбі відповів, що це суверенне рішення кожної країни. Проте додав, що Сполучені Штати цього не робитимуть та дотримуватимуться позиції, яку оголосив Джо Байден.

Я можу говорити лише від імені цієї суверенної нації (США – 24 Канал) та цього головнокомандувача. Він чітко дав зрозуміти, що ми не будемо розміщувати свої війська (в Україні – 24 Канал),

– заявив Джон Кірбі.

Раніше про обговорення ймовірності відправлення військ НАТО в Україну першим заговорив президент Франції Еммануель Макрон. Це трапилось наприкінці лютого після завершення зустрічі 20 європейських лідерів в Парижі. Вони говорили про загрози з боку Владіміра Путіна.

Що заявив Макрон

Еммануель Макрон заявив журналістам, що країни говорили про ймовірність відправлення військ НАТО в Україну.

Наразі консенсусу щодо відправлення військ немає. Але в цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну,

– заявив французький президент.

Після цього країни НАТО та інші держави озвучували свою позицію щодо заяви Макрона. Зокрема, генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що наразі про це не мовиться: "Союзники по НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку. Ми робили це з 2014 року та активізувалися після повномасштабного вторгнення. Але немає жодних планів щодо розміщення військ НАТО на території України".

Згодом Макрон пояснив, що кожне його слово було зваженим, продуманим та виваженим.

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Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун пояснив, що такими заявами Макрон підвищив ставки, щоб отримати бодай щось від інших країн та лідерів Євросоюзу.

"Коли ти говориш про відправлення військових на територію країни, яка не є членом ЄС, але воює проти другої армії світу, тому отримати принаймні ракети Taurus чи інші види озброєння стає легше", – наголосив Максим Джигун.