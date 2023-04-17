Ядерна зброя не врятує Білорусь, а знищить, – російський опозиціонер

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що в країні готують майданчики для розміщення вже стратегічної ядерної зброї. Ба більше, про це наголошував й сам Алєксандр Лукашенко.

Російський правозахисник та опозиційний діяч Марк Фейгін наголосив, що без'ядерна Білорусь, якою вона була ще донедавна, перетворилась на країну, яка не володіє власною ядерною зброєю, але використовує свою територію в як плацдарм для неї. Про це він розповів 24 Каналу.

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Він зауважив, що Білорусі до моменту заяви розміщення на її території ядерної зброї, ніхто не загрожував. А тепер будуть.

"Якщо в Білорусі буде розміщена стратегічна ядерна зброя, тоді у Польщі, Литві, Румунії теж буде розташована така сама зброя, спрямована зокрема і на Мінськ", – підкреслив Фейгін.

Росія та Білорусь чекають на реакцію НАТО

США заявило, що поки що не фіксує появу тактичної ядерної зброї в Білорусі.

А з іншого боку, якби Росія перемістила в Білорусь цю зброю – на 50 кілометрів, а "Іскандери" летять на майже 500 кілометрів, щоб змінилось? Тому я схильний думати, що ядерну зброю буде переміщено на територію Білорусі,

– заявив співрозмовник.

Скоріш за все, Росія та Білорусь чекають на реакцію саміту НАТО в Литві 11 липня.

"Можливо, вони мають план, що НАТО злякається та пригальмує вступ Фінляндії до Альянсу. Або не розмістить у відповідь ядерні ракети в Польщі та Румунії. Можливо, Путін і Лукашенко розраховують на те, що країни Заходу припинять постачання зброї в Україну через кордон з Польщею", – припустив правозахисник.

Лукашенко могли поставити перед вибором

Фейгін нагадав ідею історика Юрія Фельштинського, який припустив, що Путін планує почати ядерну війну з Білорусі. Ніби це не він, а Лукашенко пальнув ядерною зброєю чи то в бік України, чи у бік Польщі.

Я не підтримую цю версію, але з іншого боку виходить, якщо Росія дійсно хоче розпочати термоядерну війну з залученням стратегічної ядерної зброї, вона не врятує Білорусь від вторгнення, а знищить,

– впевнений опозиціонер.

Він нагадав, що посол Білорусі в Росії просив Москву захисти його країну від вторгнення. Проте, незрозуміло, що він мав на увазі: вторгнення Польщі та Литви чи ракети полетять з того боку?

Марк Фейгін про наслідки розміщення ядерної зброї на території Білорусі: дивіться відео

Якщо припустити, чому Лукашенко погодився на розміщення ядерної зброї в Білорусі, можливо Путін поставив його перед вибором. Або Білорусь вдирається з півночі в Україну, або на її території розміщується ядерна зброя.

Він обрав друге й можливо ще дивіденд отримав – тепер Білорусь держава з ядерним статусом і це захистить її від вторгнення,

– зауважив Фейгін.

Проте Путін заявив, що керування ядерною зброєю залишиться в Росії.

"Але тоді незрозуміло, що виграв Лукашенко. Адже він підставив Білорусь як мішень, але не захистив себе від потенційного вторгнення", – резюмував Марк Фейгін.

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Розміщення російської ядерної зброї в Білорусі