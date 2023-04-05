Путін і Лукашенко бояться поразки Росії у війні: що може зупинити розміщення "ядерки" в Білорусі

Росія заявила, що розмістить ядерну зброю на території Білорусі. Владімір Путін та Алєксандр Лукашенко панічно бояться поразки Росії у війні, тому можуть використати "ядерку" у критичний для них момент.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловила головна редакторка сайту "Хартія'97" Наталія Радіна. За її словами, аби спинити двох диктаторів, потрібно ввести проти них жорсткі заборони.

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Жорсткі заходи проти Путіна та Лукашенка

Радіна зазначила, що обидва диктатори панічно бояться поразки Росії у війні проти України. На її думку, у Путіна та Лукашенка є план завдати ядерних ударів з території Білорусі у критичний для них момент.

Головна редакторка сайту "Хартія'97" переконана, що проти військових злочинців потрібно запровадити жорсткі заходи. Світ повинен поставити Росії ультиматум аж до виключення її з Ради Безпеки ООН, щоб країна-агресорка не поставляла ці ракети у Білорусь.

Щодо Лукашенко необхідно посилення економічних санкцій, включно із припиненням транзиту через територію Білорусі. Я думаю, що цей захід може змусити диктаторів задуматись, чи варто розміщувати ядерні ракети в Білорусі, вже не говорячи про те, щоб використовувати їх проти України,

– вважає вона.

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Помилка Євросоюзу

Наталія Радіна підкреслила, що Лукашенко боїться поразки Росії у війні проти України, бо він є фактично єдиним союзником Путіна. Тому самопроголошений президент Білорусі також є агресором, якого знищить перемога України.

"Також він дуже боїться економічних санкцій, які, на жаль, останній рік не вводились щодо Білорусі. Вони постійно відкладаються ЄС. Я вважаю, що це велика помилка. Сьогодні необхідно працювати над помилками і приймати найбільш жорсткі заходи", – наголосила редакторка.

Путін заявив, що розмістить ядерну зброю в Білорусі