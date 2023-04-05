Путін і Лукашенко бояться поразки Росії у війні: що може зупинити розміщення "ядерки" в Білорусі
Росія заявила, що розмістить ядерну зброю на території Білорусі. Владімір Путін та Алєксандр Лукашенко панічно бояться поразки Росії у війні, тому можуть використати "ядерку" у критичний для них момент.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловила головна редакторка сайту "Хартія'97" Наталія Радіна. За її словами, аби спинити двох диктаторів, потрібно ввести проти них жорсткі заборони.
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Жорсткі заходи проти Путіна та Лукашенка
Радіна зазначила, що обидва диктатори панічно бояться поразки Росії у війні проти України. На її думку, у Путіна та Лукашенка є план завдати ядерних ударів з території Білорусі у критичний для них момент.
Головна редакторка сайту "Хартія'97" переконана, що проти військових злочинців потрібно запровадити жорсткі заходи. Світ повинен поставити Росії ультиматум аж до виключення її з Ради Безпеки ООН, щоб країна-агресорка не поставляла ці ракети у Білорусь.
Щодо Лукашенко необхідно посилення економічних санкцій, включно із припиненням транзиту через територію Білорусі. Я думаю, що цей захід може змусити диктаторів задуматись, чи варто розміщувати ядерні ракети в Білорусі, вже не говорячи про те, щоб використовувати їх проти України,
– вважає вона.
Радіна про розміщення ядерної зброї Росії у Білорусі: дивіться відео
Помилка Євросоюзу
Наталія Радіна підкреслила, що Лукашенко боїться поразки Росії у війні проти України, бо він є фактично єдиним союзником Путіна. Тому самопроголошений президент Білорусі також є агресором, якого знищить перемога України.
"Також він дуже боїться економічних санкцій, які, на жаль, останній рік не вводились щодо Білорусі. Вони постійно відкладаються ЄС. Я вважаю, що це велика помилка. Сьогодні необхідно працювати над помилками і приймати найбільш жорсткі заходи", – наголосила редакторка.
Путін заявив, що розмістить ядерну зброю в Білорусі
- Владімір Путін заявив, що до 1 липня на території Білорусі завершать будівництво сховища для тактичної ядерної зброї. Однак Путін зазначив, що не мовиться про надання Білорусі ядерної зброї, щоб нею міг користуватися Алєксандр Лукашенко. Кремль розмістить свої ядерні сили на території Білорусі.
- Аналітики ISW розповіли, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, хотів розмістити російську ядерну зброю в Білорусі ще до повномасштабного вторгнення в Україну.
- Китай виступив проти розміщення російської ядерної зброї у Білорусі. Там вважають, що треба знижувати стратегічні ризики, а не підвищувати їх. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Мао Нін на пресконференції.