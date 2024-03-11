НАТО має план: чи розмістить Швеція бази Альянсу та ядерну зброю на своїй території

Минулого тижня Швеція офіційно доєдналася до натівської родини. Прем'єр країни розповів, чи перебуватимуть на її території війська Альянсу, а також ядерка.

Швеція поки не планує розміщувати постійні бази НАТО або ядерну зброю на своїй території. Про це прем’єр Швеції Ульф Крістерссон заявив під час пресбрифінгу, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Наразі немає потреби

Швеція приєдналась до оборонного союзу лише минулого тижня. За словами прем’єра, Швеція повністю розуміє потребу в усіх стратегіях НАТО.

З іншого боку, ми чітко заявляємо, що не бачимо необхідності в тому, щоб Швеція розташовувала постійну базу (НАТО – 24 канал) або ядерну зброю на шведській землі в мирний час,

– сказав Крістерссон.

Єнс Столтенберг зазначив, що членство Швеції посилить безпеку Північного та Балтійського регіонів. Шведські військові вже беруть участь у спільних навчаннях з НАТО.

Крім того, Альянс планує підготувати плани для захисту Фінляндії та Швеції у разі небезпеки та загрози.

Зазначимо, що сьогодні, 11 березня, у штаб-квартирі НАТО підняли прапор Швеції, яка дотепер 200 років зберігала нейтралітет.

Крістерссон підкреслив, що безпекова ситуація у регіоні серйозна. Він наголосив, що Росія залишатиметься загрозою в осяжному майбутньому. Підтримку України прем'єр новоспеченого члена Альянсу назвав фундаментальним внеском у безпеку НАТО.

Коментуючи вступ Швеції, генсек Столтенберг зауважив, що Путін своїм вторгненням в Україну припустився стратегічної помилки. Російський диктатор хотів завадити розширенню Альянсу, однак все сталося навпаки. Тепер Путін "отримав" військову присутність НАТО у східній частині.

Вступ Швеції: що відомо