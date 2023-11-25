"Усі мають бути готові воювати": боєць з позивним "Сапсан" відверто розповів про війну

Захар "Сапсан" – боєць Сил спеціальних операцій. Для нього війна розпочалася у 2015 році, коли він добровольцем пішов захищати Батьківщину. У 2021 році Захар звільнився у запас, однак 24 лютого 2022 року знову став на захист України.

Під час виконання завдання чоловік отримав важкі поранення. Однак боєць вже пройшов реабілітацію та впевнений, що це не може стати на заваді захисту держави. Про реабілітацію після поранення, чим займаються Сили спеціальних операцій та якою має бути перемога України Захар розповів у відвертій розмові 24 Каналу.

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Важке поранення і реабілітація

Захар отримав поранення, коли запускав безпілотник із "сюрпризом" для російських окупантів. У цей час по його місцю розташування прилетіло й унаслідок вибухової хвилі вибухівка здетонувала прямо в руках чоловіка. Життя бійця врятували його побратими, які дуже оперативно надали йому першу медичну допомогу та евакуювали. На жаль, чоловік втратив обидві руки та ногу.

Реабілітацію Захар проходив у Баварії, що в Німеччині. Там йому одразу надавали варіанти протезів, які мають, щоб він пробував ходити.

За пів року в Німеччині я вже ходив,

– поділився "Сапсан".

Він також наголосив, що поранення не означає закінчення кар'єри. Так, якщо людина отримала поранення, то все одно може повернутися до лав ССО. Наприклад, як інструктор або працівник штабу. Усе залежить від її навичок і вмінь.

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Сам Захар ще не визначився, як діятиме надалі, адже ще не знає усіх можливостей своїх нових рук. Однак налаштований вкрай позитивно та заявив, що "може піти куди завгодно, адже у наш час – немає обмежень".

Як суспільство реагує на поранених військових

Іноді цивільні дивуються, коли бачать військових, поранених на фронті. Як зазначив Захар, це нормальна реакція, але не варто ставити себе на їхнє місце та жаліти. Достатньо бути вдячними військовим за захист Батьківщини.

"Ми тримаємося і хочемо, щоб ви трималися разом з нами. Є різні ситуації, але не треба опускати очі або голову перед воїном. Воїн хоче дивитися на сильний народ, який захищає. Хочеш подякувати – подивися в очі та скажи це", – наголосив боєць.

Чим займаються ССО

Багато роботи Сил спеціальних операцій тримають у таємниці. Адже бійці можуть потрапити до російського полону. Ворог і так погано ставляться до полонених, а якщо дізнається, що зробила людина – буде інша розмова.

Ми завжди сміялися: хороша робота – це коли нас показали в новинах. Так ми визначали, чи правильно все зробили,

– розповів Захар.

У вересні 2023 року в кінопрокат вийшла стрічка про бійців ССО "Вовк. Страху нема" . Його почали створювати 3 роки тому, ще до початку повномасштабного вторгнення. У головних ролях воїни ССО, зокрема і Захар "Сапсан".

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Найгірше в полоні й тилу

"Найгірше що може статися в бою – загибель твоїх товаришів. А в тилу – коли твої товариші гинуть і ти не можеш допомогти. Все полягає лише в цьому питанні. Багато поранених не закінчили роботу. Якщо поранення важке і людина не може стати в стрій – це з'їдає її зсередини", – розповів "Сапсан".

Утім, він наголосив, що війна на цьому не закінчується. І у боротьбі за Україну людина може допомогти різними способами: консультувати, працювати з іншими пораненими, робити збори тощо.

"Готуватися воювати мають усі"

Визвольна боротьба українців триває з 2014 року, й кожна людина має готуватися, що війна триватиме й надалі. На думку бійця, треба готуватися інформаційно та фізично.

Готуватися (воювати – 24 Канал) треба всім. Треба розуміти, як взяти автомат. Я хлопцям кажу: не хвилюйтеся, ми всі боятимемося, страх буде у всіх. Однак страх не страх, а розбирати зброю, стріляти – треба вміти,

– наголосив Захар.

Водночас якщо людина усвідомлює, що не може йти у бій, то може знайти собі посаду в лавах Збройних Сил, яку може опанувати. І тренуватися для неї, однак базові навички мають бути у всіх.

Якою має бути перемога

"Читаючи історію, можу сказати, що перемога України над Росією – це коли згорить Москва. Тоді це повністю та чітко буде перемога", – зауважив боєць.

Так, російські загарбники не зупиняться, тому у Росії щонайменше має змінитися влада. Ми ж обов'язково переможемо й саме на наших умовах. Однак готуватися треба й надалі – посилювати кордон і військових. А найголовніше – українці мають бути єдиними та розуміти один одного.