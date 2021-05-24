ЗМІ опублікували розмову диспетчера аеропорту Мінська з пілотом Ryanair

У мережі опублікували уривок розмови авіадиспетчера аеропорту "Мінськ" з пілотом рейсу Афіни – Вільнюс. Літак екстрено посадили через нібито замінування. Натомість затримали пасажира – журналіста Романа Протасевича.

Судячи з оприлюднених записів, про замінування повідомив диспетчер, посилаючись на безпекову службу аеропорту "Мінськ". Він та пілот спілкувалися англійською.

Важливо Обговорять наслідки, – інцидент з літаком Ryanair у Мінську буде на порядку денному саміту ЄС

Розшифровка розмови диспетчера й пілота

Диспетчер: З метою безпеки ми рекомендуємо вам приземлитися.

Пілот: Ми зрозуміли, дайте нам хвилину, будь ласка. Звідки ви отримали повідомлення про мінування? Як з'ясували цю інформацію?

Диспетчер: Служба безпеки аеропорту проінформувала, що отримали відповідний електронний лист.

Фрагмент розмови диспетчера й пілота: слухайте аудіо

Як пише "Радыё Свабода", літаку наказали летіти до аеропорту Мінська. Попри те, що до аеропорту Вільнюса відстань була набагато меншою.

Затримання Романа Протасевича: основне

23 травня в аеропорту Мінська незаплановано приземлився літак Афіни – Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, бо отримали повідомлення про вибухівку на борту.

Після перевірки нічого не знайшли. Натомість режим Лукашенка затримав 2 пасажирів рейсу – журналіста Романа Протасевича та його дівчину.

Затриманий журналіст є засновником опозиційних телеграм-каналу "Білорусь головного мозку" та колишній редактор телеграм-каналів NEXTA.

Світлана Тихановська одразу відреагувала на інцидент. Вона заявила, що посадка літака – це ніщо інше, як операція спецслужб проти Протасевича.

Очільник компанії Ryanair Майкл О'Лірі назвав вимушену посадку літака у Білорусі "державним викраденням" лайнера і "повітряним піратством".

Крім цього, латвійська національна авіакомпанія AirBaltic відмовився від польотів над Білоруссю. Проте офіційного повідомлення поки немає.