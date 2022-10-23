Трибунал для Путіна та посилення ППО: про що говорили глави МЗС України та Естонії

Естонія продовжує підтримувати нашу державу у війні проти Росії. Керівники міністерств закордонних справ Естонії та України обговорили важливі питання щодо покарання для Путіна та захисту наших територій.

У неділю, 23 жовтня, Дмитро Кулеба мав розмову зі своїм естонським колегою Урмасом Рейнсалом. Вочевидь, діалог був дуже дружнім, оскільки в України та Естонії однакове бачення того, де повинен бути президент Росії Путін.

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Путіна чекає трибунал і пекло, а Україну – системи ППО

Ні в кого не виникає сумнівів, що Путін потрапить у пекло, про що в інтерв'ю німецькому виданню Deutsche Welle говорив естонський чиновник, однак перед тим диктатор відправиться на військовий трибунал. Про це, власне, йшлося у розмові глав МЗС.

У розмові з Урмасом Рейнсалом ми привітали підтримку Радою ЄС необхідності притягнення Росії до відповідальності за злочини та агресію проти України,

– написав Кулеба у своєму твітері.

Окрім того, він зазначив, що високопосадовці обговорили кроки на шляху до Спецтрибуналу та домовились про те, як саме вони будуть переконувати партерів з Європи, щоб ті передавали Україні більше систем протиповітряної оборони.

Останні важливі дії та заяви Дмитра Кулеби

Глава українського Міністерства закордонних справ нещодавно повернувся з турне країнами Африки. Поїздка викликала певні суперечки в мережі, щодо доцільності цих візитів під час війни та масованих обстрілів росіянами. Однак ці відвідини Кулебою Африки є надзвичайно важливими, оскільки нашій державі потрібно нарощувати вплив у тамтешніх державах.

Також керівник МЗС продовжує боротися з російською пропагандою. Нещодавно він відреагував на брехню Шойгу щодо "брудної бомби". Стосується це того, що у Кремлі почали говорити про те, що Київ "готує" ядерну катастрофу.

Окрім того, Кулеба відповів на слова російського диктора з RT, який закликав топити в річці українських дітей. Світ повинен раз і назавжди заборонити трансляцію російської пропаганди.

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