Гібридна атака з метою дезінформації, – Пісторіус про витік розмови офіцерів ВПС про Україну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував скандал з перехопленням розмови між високопоставленими офіцерами Бундесверу щодо України. Він назвав цей витік частиною "інформаційної війни" Путіна.

Пісторіус також зазначив, що це "гібридна атака з метою дезінформації". До цього високопоставлені німецькі чиновники підтвердили автентичність запису розмови німецьких офіцерів ВПС про Україну.

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Пісторіус висловився щодо розмови офіцерів ВПС про Україну

У своїй заяві німецький міністр назвав цей скандал важливим аспектом "інформаційної війни", яку організував президент Росії Владімір Путін.

Це гібридна атака з метою дезінформації – йдеться про розкол, про підрив нашої єдності. Ми не повинні піддаватися на виверти Путіна,

– сказав Пісторіус.

Водночас Пісторіус наголосив на важливості спокійного, але рішучого реагування на ситуацію, що склалася.

Німецький міністр очікує, що найближчими днями Служба військової контррозвідки (MAD) отримає оновлену інформацію про розслідування, що проводиться, яка проллє світло на деталі інциденту. Лише після отримання цієї інформації будуть ухвалені рішення щодо можливих наслідків, таких як кадрові зміни серед офіцерів Військово-повітряних сил.

Скандал з витоком розмови офіцерів ВПС про Україну