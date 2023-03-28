Скандальна розмова російського продюсера Пригожина: Галлямов назвав можливі наслідки

В нещодавно оприлюдненій скандальній розмові продюсера Йосипа Пригожина та мільярдера Фархада Ахмедова чоловіки лаються на російську владу, засуджуючи війну, яку розв'язав в Україні Владімір Путін, і обзивають кремлівського диктатора останніми словами. І такої ж як вони думки дотримується приблизно 95% російської еліти.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог і політолог Аббас Галлямов. Він вважає, що який саме вплив спричинить цей запис у російському суспільстві, залежить від того, як на нього відреагує кремлівська влада.

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За його словами, фігуранти цієї історії можуть випасти з вікна, проти них можуть відкрити кримінальні справи, можуть зруйнувати їхній бізнес або взагалі їм нічого не буде.

"Загалом зрозуміло, що люди стануть обережнішими у своїх розмовах. Будуть зауважувати, що їхню розмову можуть записати, а також співрозмовник може "здати". Адже не виключається версія, що саме Ахмедов записав цю розмову і "злив" спецслужбам", – припустив Галлямов.

Пригожин та Ахмедов не поодинокі у своїх думках

На його думку, більш небезпечний для російської влади наслідок цієї розмови у тому, що те з росіян, які мислили так само як Пригожин та Ахмедов, зрозуміють, що вони не поодинокі у своїх думках.

І навіть такі патріотичні патріоти, як Пригожин, які публічно завжди підтримували Путіна, є носіями таких крамольних ідей. У цих людей з'явиться впевненість, що вони у більшості. І це в певний момент позначиться на їхній поведінці,

– вважає він.

Політтехнолог про наслідки оприлюднення розмови Пригожина: дивіться відео

Політтехнолог зауважив, що в момент, коли влада Путіна послабшає, наприклад, після поразки на фронті, як та, що була на Харківщині, еліти можуть почати діяти.

"Складається враження, що ерозія просочилась до лав російської еліти. Навіть такі люди, як екссенатор Ахмедов і "патріот" Пригожин вважають, що війну Путін програв, що він злочинець, самодур. І ніякого майбутнього у них в Росії немає. Тепер ці ідеї отримали додаткову рекламу", – наголосив Аббас Галлямов.

Запис розмови Йосипа Пригожина та Фархада Ахмедова: що відомо