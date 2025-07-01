Чи планують зустріч Путіна та Макрона: у Кремлі розповіли про розмову президентів
- Путін і Макрон провели "змістовну" телефонну розмову вперше за майже 3 роки, вона тривала понад 2 години.
- Особисту зустріч президентів наразі не планують, телефонного формату спілкування у Кремлі вважають достатнім.
Напередодні уперше за майже 3 роки Володимир Путін та Еммануель Макрон провели "змістовну" телефонну розмову. Такий формат у Кремлі назвали "достатнім для обміну позиціями".
Детальніше про діалог у середу, 2 липня, розповів на брифінгу прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. Його цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Чи планують особисту зустріч
За словами речника Кремля, розмова тривала понад 2 години. Під час неї французький президент не подавав сигналів про готовність обговорювати умови миру в Україні "з урахуванням нових реалій на землі".
Ні, не подавав, обмінялися думками, але досить докладно. Це була хороша можливість донести позиції один до одного,
– сказав Пєсков.
Про особисту зустріч лідерів також не йшлося, оскільки телефонного формату спілкування наразі нібито достатньо для обміну позиціями.
У Росії заявляють, що приводом стала ініціатива Єлисейського палацу, однак до цього Путін "неодноразово говорив про свою готовність вести діалог".
Нагадаємо, після розмови з диктатором Макрон зателефонував Володимиру Зеленському.