Трамп розповів про "вирішальну" розмову з Путіним

У понеділок, 19 травня, президент США Дональд Трамп та кремлівський диктатор Владімір Путін провели телефонну розмову.Трамп заявив, що ця розмова пройшла "дуже добре".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис політика в його соцмережі Truth Social.

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Трамп висловився про розмову з Путіним

Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню "і, що більш важливо, про завершення війни".

Умови цього будуть узгоджені між двома сторонами – як і має бути, адже лише вони володіють деталями перемовин, які невідомі нікому іншому,

– написав президент США.

За словами Трампа, "тон і дух розмови були чудовими".

Якби це було не так, я сказав би про це зараз, а не пізніше. Росія хоче вести масштабну торгівлю зі Сполученими Штатами після того, як ця катастрофічна "кривава баня" закінчиться, і я з цим згоден,

– йдеться в дописі.

Президент США додав, що в Росії є величезна можливість створити "масу робочих місць і багатства", а її потенціал – необмежений.

Водночас, за словами Трампа, Україна також може стати великим бенефіціаром у сфері торгівлі під час процесу відбудови своєї країни.

Переговори між Росією та Україною розпочнуться негайно,

– заявив Дональд Трамп.

Політик додав, що вже повідомив про це президенту України Володимиру Зеленському, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президенту Франції Еммануелю Макрону, прем'єр-міністерці Італії Джорджі Мелоні, канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу та президенту Фінляндії Александру Стуббу.

Зазначається також, що Ватикан, в особі Папи Римського, заявив, що дуже зацікавлений у проведенні переговорів.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що розмова Трампа з Путіним та Зеленським 19 травня може розпочати реальні мирні переговори. За його словами, війна навряд чи закінчиться у цей день, однак після цього, ймовірно, "буде розпочато певний процес".