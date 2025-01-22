Волкер оцінив, чи погодиться Путін на вимогу Трампа припинити війну в Україні

Київ сподівається, що президент США Дональд Трамп здатний закінчити війну Росії проти України. Втім, російський диктатор Владімір Путін, ймовірно, не погодиться на припинення бойових дій.

Так вважає колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на POLITICO.

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Що спрогнозував Волкер

На думку Волкера, 2025 рік стане періодом дій стосовно війни в Україні після того, як Дональд Трамп перейняв обов'язки Джо Байдена, адміністрація якого говорила "то ні, то так". Він вважає, що наступні тижні будуть вирішальними як для Києва, так і для Москви.

Я думаю, що Трамп зателефонує Путіну і скаже йому припинити війну. Я думаю, Путін не погодиться... і я думаю, що команда Трампа зрозуміє, що вони повинні продемонструвати силу. Проявити більше рішучості. І викласти все на стіл,

– каже колишній спецпредставник.

За його словами, може відбутися посилення санкцій проти Росії, значне збільшення експорту американських енергоносіїв, аби урізати військовий бюджет російського диктатора, а також продовження військової підтримки України у боротьбі.

"Є різні способи зробити це, крім грошей платників податків, включно з програмою ленд-лізу, зокрема шляхом арешту Європою російських активів на суму 300 мільярдів євро та використання цих грошей для купівлі американського оборонного обладнання", – додає він.

Волкер висловив переконання, що дії Трампа стануть сигналом для Путіна про те, що "краще не буде".

Нагадаємо, президент США розповів, що наразі він веде переговори з Володимиром Зеленським стосовно врегулювання ситуації. Також Дональд Трамп також зауважив, що найближчим часом він планує провести зустріч спільно з російським диктатором Владіміром Путіним.