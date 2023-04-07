"Зможе трохи опустити імператора з небес на землю": що змінить розмова Зеленського із Сі

У четвер, 6 квітня, розпочався триденний візит французького лідера Еммануеля Макрона до Китаю. Світові лідери схиляють лідера КНР Сі Цзіньпіна поговорити із Президентом України Володимиром Зеленським. Пекін повинен почути позицію Києва з перших вуст.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. За його словами, ця розмова навряд чи змінить позицію КНР, але Зеленський зможе трохи "опустити китайського імператора на землю".

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"Зеленський зможе трохи "опустити китайського імператора з небес на землю". Сі Цзіньпін, отримавши абсолютну владу в Китаї, вважає себе правителем світу. Мало хто дозволяє собі пряму розмову з китайським лідером. Але Україна зараз у тій позиції, що може вести тільки прямі розмови, які корисні Україні, фронту та нашій перемозі", – зауважив Харитонов.

Сі переконують подзвонити Зеленському

Харитонов зазначив, що Китай не є нейтральною державою, Пекін грає на боці Росії. Тези так званого китайського "мирного плану" озвучують майже те саме, про що говорить російський диктатор Владімір Путін.

На думку президента громадської організації "Ліберально-демократична ліга України", світові лідери переконують Сі Цзіньпіна поговорити із Володимиром Зеленським.

Світові лідери наголошували, що Китай має почути позицію України з перших вуст. Пекін розповідає, що спілкується зі всіма сторонами, а на ділі вони не перетинаються з Україною. Україна та наші союзники наголошують, що дзвінок має відбутись, щоб у Сі не було можливості маневрувати довкола "мирного плану",

– вважає він.

Артур Харитонов підкреслив, що Китай має почути від України про нашу "формулу миру" та отримати запрошення долучитись до неї. Ця розмова буде спрямована на попередження певних негативних дій з боку КНР.

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