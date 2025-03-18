Ви не слухайте Пєскова, в нього робота така, – Путін про час дзвінка Трампа

Російський диктатор Путін відповів на запитання, чи планується у нього розмова з Трампом до 18 години за Москвою. Він порадив не слухати Пєскова, бо "в нього робота така".

Пєсков заявляв, що Трамп і Путін мають поговорити з 16 до 18 години за Москвою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Що відповів Путін на питання про його розмову з Трампом

Путін відвідав так званий з'їзд Російського союзу промисловців і підприємців. Інтерв'юер констатував, що, за словами речника Кремля Дмитра Пєскова, розмова Трампа і Путіна має відбутися з 16 до 18 години за московським часом. Російський лідер його перебив, пожартувавши про відому "достовірність" заяв Пєскова.

Ви не слухайте його, в нього робота така,

– махнувши рукою сказав Путін.

Нагадаємо, Дмитро Пєсков заявив, що Трамп і Путін повинні провести телефонну розмову сьогодні, 18 березня, вона почнеться між 16 – 18 годиною за московським часом.