Путін чекав на цей момент три роки: CNN проаналізував переговори Путіна та Трампа

Після трирічної паузи відновлено переговори між президентами США та Росії. Відновлення діалогу з Кремлем може мати значні наслідки для глобальної політики та надій України на допомогу.

Про це розповідає 24 Канал з покликанням на CNN. Президент Росії Владімір Путін, який за три роки спостерігав за ситуацією, отримав шанс відновити контакт із президентом США Дональдом Трампом.

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Переговори Трампа і Путіна відновлені

Після тривалого періоду, коли війна в Україні затьмарювала міжнародну політику, Путін спробував використати цей момент для відновлення своїх стратегічних позицій і подальшого послаблення єдності Заходу щодо питання війни.

Під час переговорів між Путіним і Трампом відбулося декілька ключових моментів, які викликали занепокоєння в Україні та Європі. Трамп, неодноразово висловлюючи бажання укласти мир з Росією, заявив, що Україна не буде частиною НАТО, а миротворчі сили на території конфлікту повинні бути європейськими або неєвропейськими, що є великим кроком назад для українських сподівань на підтримку США.

У цей час український президент Володимир Зеленський, який ще кілька місяців тому був символом єдності і боротьби за європейські цінності, опинився перед новими викликами. Сполучені Штати, які він сподівався залучити до миротворчого процесу, змістили фокус на переговори з Росією, що підривало можливості для отримання реальної підтримки України.

Зеленський, сподіваючись на значну допомогу США в миротворчих місіях і обіцянки гарантій безпеки, отримав від Трампа та його команди іншу картину. Військова допомога буде скорочена до кредитів, а важливість участі США в миротворчих місіях зменшена.

Також було заявлено, що Україна не повернеться до своїх кордонів 2014 року, що ставить під сумнів можливість повного відновлення територіальної цілісності країни.

У свою чергу, для Путіна цей момент став вирішальним. Після трьох років намагань відновити вплив на глобальну політику, його позиції починають виглядати стабільнішими, адже в цих переговорах із Трампом він досяг деякої дипломатичної перемоги.

Натомість Зеленський знову залишився в ситуації, коли Україна повинна вирішувати свої проблеми без активної підтримки головного стратегічного партнера – Сполучених Штатів.

Переговори, що відбулися між Трампом і Путіним, стали ще одним підтвердженням, що США покладаються більше на переговори з Кремлем, ніж на стратегічну підтримку України у її боротьбі з агресією Росії.

