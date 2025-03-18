Веніславський озвучив очікування від розмови Трампа та Путіна

Сьогоднішня розмова президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна може стосуватися звільнення Запорізької АЕС. Зокрема може йтися про повне виведення українських військ з території Росії.

Таку думку висловив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Про що говоритимуть Трамп та Путін

На переконання Веніславського, Москва зацікавлена у припиненні вогню, але водночас Путін намагатиметься вибити для себе максимальні поступки. Втім, Веніславський вважає, що Трамп не підтримає ультимативні вимоги Кремля.

"Трамп, він – достатньо прагматична людина, він безперечно не буде йти на поступки для Путіна. Я думаю, що будуть ключові речі – це повний вивід Збройних сил України з території Російської Федерації і межа розмежування чи лінія, на якій буде зупинено бойові дії. Чи це буде нинішня лінія, чи Путін буде змушений буде кудись відкотитися…Я думаю, що ймовірність того, що якісь території України будуть додатково окуповані, наближається до нуля. З точки зору аргументів президента Сполучених Штатів може йти питання лише про звільнення певних територій Російською Федерацією, в тому числі Запорізької АЕС, про що він неодноразово заявляв. Тому я думаю, що все буде залежати від тих аргументів, які Трамп висуне проти Путіна і які змусять Путіна іти на ті чи інші поступки", – сказав Веніславський.

Щодо можливих компромісів від України, депутат зазначив, що американський лідер як "миротворець" має тиснути на обидві сторони конфлікту. Однак жодних територіальних поступок з боку Києва бути не може.

Водночас Веніславський визнає, що швидке військове звільнення всіх окупованих територій наразі неможливе:

Ми свідомі того, що на сьогоднішній день в нас військових спроможностей звільнити швидко всі території України, які є тимчасово окупованими, немає. Тому статус цих територій може залишитися тимчасово окупованим. Але все одно ми їх колись звільнимо. Чи дипломатичним шляхом, чи військовим – це вже питання буде зрозумілим в короткостроковій, чи в середньостроковій, чи довгостроковій перспективі,

– зазначив Веніславський.

Нагадаємо, за словами речника Кремля Пєскова, діалог Трампа та Путіна очікується приблизно о 16 – 18 годині за московським часом (17 – 19 за Києвом).

️Він також пояснив, що Путін і Трамп мають обговорити і нормалізацію відносин Росії і США. Також вони обговорять ситуацію в Україні.