У Трампа прокоментували, чи той справді говорив з Путіним

Між адміністрацією Трампа і Кремлем відбуваються контакти. У Білому домі відповіли, чи мав президента США розмову із Путіним.

Дональд Трамп заявив, що говорив із Путіним щодо завершення війни в Україні. Російський диктатор, мовляв, "дуже стурбований" через те, що гинуть люди. Радника з нацбезпеки Майка Волца попросили розповісти про деталі розмови американського президента і очільника Кремля, передає 24 Канал із посиланням на NBC News.

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Що кажуть у Білому домі про розмову Трампа і Путіна

У Волца запитали, коли відбулася розмова Трампа і Путіна, і яким було послання американця. Посадовець ухилився від прямої відповіді.

Я не збираюся випереджати президента у заявах, там точаться делікатні розмови,

– сказав він.

Волц нагадав за заяву Трампа про те, що у Росії великі проблеми з економікою, і він готовий оподатковувати, тарифікувати та застосовувати санкції проти неї, аби досягти миру.

Чиновник наголосив, що віцерпрезидент Джей Ді Венс і спецпредставник Кіт Келлог обговорять з європейськими партнерами шляхи завершення війни в Україні цього тижня. "Нам потрібні всі сторони конфлітку за столом переговрів, щоб завершити війну", – підкреслив радник з нацбезпеки.

Нагадаємо, що прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що не може ані підтвердити, ані спростувати телефонну розмову диктатора і американського президента.

До слова, Трамп запевнив, що має конкретний план щодо завершення війни в Україні.