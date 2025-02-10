"Вбив двох зайців одразу": що хотів показати Трамп розмовою з Путіним

Дональд Трамп і Владімір Путін, ймовірно, провели телефонну розмову. Напередодні російський диктатор не скупився на лестощі президенту США, а той у відповідь пригадав їхні "хороші стосунки" та поширив допис очільника Кремля.

Трамп є досвідченим перемовником, тому використовує всі методи, щоб вплинути на Путіна. Таку думку 24 Каналу висловив письменник, опозиціонер, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, додавши, що ця звичка родом з бізнесового минулого американського президента.

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Чому Трамп лестить Путіну

Трамп є бізнесменом, тому вміє спілкуватися з різними людьми, переконувати їх так, щоб в підсумку отримати вигідну угоду. Заради цього він готовий говорити все, що завгодно. Саме це ми і побачили під час розмови з очільником Кремля.

Не думаю, що у Трампа є хоч крапля любові до Путіна чи іскра дружби між ними. Є лише завдання, які він цинічно вирішує,

– наголосив Ростислав Мурзагулов.

Трамп справді поширив допис Путіна про те, що Європа "стане біля ніг хазяїна", у якому він натякає саме на роль нового президента США. На думку Мурзагулова, це приклад “вербальної інтервенції”, одного з методів ведення переговорів. Трампу подобається, коли його вважають командиром.

Трамп робить все, що хоче. Зараз він "вбив одразу двох зайців": показав Європі, як треба перед ним поводитися, а також під час важких переговорів з Путіним нібито виявив до нього повагу, поширивши допис. Це потрібно, що той швидше погодився на умови США,

– підкреслив опозиціонер.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив про телефонну розмову з Путіним під час якої говорив про завершення війни. За словами президента США, очільник Кремля розуміє, якими великими є втрати.

У Кремлі факт розмови не підтвердили, але Дмітрій Пєсков заявив, що "може чогось не знати" через велику кількість комунікацій, яка ведеться різними каналами.