"Чекіст проти забудовника": політолог пояснив, що було не так у розмові Путіна та Трампа

Дональд Трамп 18 березня провів телефонну розмову з Владіміром Путіним. Під час спілкування вони обговорили чимало тем, зокрема припинення вогню в Україні, однак не змогли конкретно домовитися.

В етері 24 Каналу політолог Олег Лісний сказав, що насторожує у розмові президента США з російським диктатором та хто з них показав свою слабкість. Нагадаємо, що Київ погодився на 30-денне перемир'я, яке запропонував Вашингтон, тоді як Москва висунула умови, що ускладнюють реалізацію перемир'я.

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"Путін потролив Трампа"

Як зазначив політолог, Путін дуже вільно почувається та дуже якісно читає Трампа. На сьогодні основне завдання Трампа – примусити обидві сторони припинити вогонь на 30 днів. Половина завдання виконана, адже українська сторона погодилася. Однак тепер треба домовитися з Путіним.

Трамп й Путін знову говорили про все. Я дивуюся, що Друга світова знову туди не перекочувала. Вони дуже довго говорять. Але ж підійняли дуже багато тем, які загалом не стосуються головного питання,

– мовив Лісний.

Для великого перемовника з великим досвідом результатом є "так" від контрагента. За словами політолога, Путін потролив Трампа тим, що удав нібито приймає варіант Володимира Зеленського, який ще дуже давно пропонував зробити перемир'я в небі й на морі.

Трамп досі перебуває у своїй інформаційній бульбашці, що нібито він суперперемовник, а Путін – це той, з ким можна домовитися. Але коли говорять забудовник й чекіст, то сили однозначно нерівні. Адже у забудовника є бажання зробити цей проєкт швидше та дешевше й бажано коштом когось іншого, а чекіст хоче обдурити забудовника,

– додав Лісний.

Висновок дуже простий – Трампу не вдалося домовитися з Путіним. Зокрема, про це свідчить те, що не відбулася велика пресконференція Трампа, запланована після розмови з російським диктатором. Якби переговори були результативні, то президент США 100% б її провів.

До слова, The Wall Street Journal пише, що телефонна розмова з Владіміром Путіним показала Трампу, що Росія є більшою перешкодою на шляху до закінчення війни.