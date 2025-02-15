Кремлівці захлинаються від щастя, – ексміністр МЗС заспокоїв щодо останніх дій Трампа

У НАТО кажуть, що розмова Дональда Трампа з Владіміром Путіним, яка відбулася 12 лютого, створює враження про старт переговорів щодо України. Водночас президент США, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що припинення вогню можливе в недалекому майбутньому.

У розмові з 24 Каналом міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко сказав, як у Кремлі сприйняли діалог Трампа з Путіним і що ця розмова показала насправді.

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Карколомних негативних змін щодо України немає

Як зазначив ексміністр закордонних справ України, на розмову президента США з російським диктатором треба дивитися не з погляду якихось конкретних маленьких заяв чи кроків, а загально. Так, відбулися перші контакти й ззовні може здаватися, що нібито Трамп визнав Путіна рівним собі й тепер вони разом вирішуватимуть, як світ житиме далі.

На це моляться зараз всі кремлівці. Вони просто захлинаються від щастя, що розмова відбулася, мовляв, тепер росіяни з американцями будуть вирішувати, що відбуватиметься без Європи й поготів без України, а потім спустять директиву для виконання. Це наївно та безглуздо,

– мовив Огризко.

Проте Трамп заявив, що не збирається припиняти допомогу Україні. Він продовжує мовчати щодо рішення Джо Байдена, який вів серйозні вторинні санкції проти фірм, які співпрацюють з Росією. До того ж президент США невипадково говорить про зниження ціни на нафту.

Отже, якщо дивитися на практичний бік усього, що відбувається, то я якихось карколомних негативних змін щодо України не бачу. Поки що зарано говорити про якісь конкретні загрози, тому що фінального плану немає,

– зауважив ексміністр закордонних справ України.

Водночас американський президент дуже чітко і ясно каже європейцям, щоб вони займалися своїми проблемами самостійно. Зі слів Огризка, це означає, що в Європі почнеться переосмислення свого безпекового становища. До цього часу у багатьох європейських політиків було інфантильне ставлення.

Мені такий підхід подобається. Європейцям треба переосмислювати своє місце під сонцем й формувати структури, які, до речі, вже були в минулому, але про них забули. Йдеться про Західноєвропейський союз. Зараз його треба відновити, але уже за участю України,

– додав ексміністр закордонних справ України.

Він підсумував, що Україна має бути організатором й засновником нового утворення на рівноправній основі.

Західноєвропейський союз – організація, створена на основі Брюссельського договору 1948 року про співпрацю в економічній, соціальній і культурній галузях та колективну самооборону.

До слова, під час Мюнхенської безпекової конференції заяви представників команди Трампа дещо відрізнялися від тих, що лунали раніше. Зокрема, віцепрезидент США Джей Ді Венс вперше повідомив, що Штати можуть розглянути застосування військових заходів, якщо Путін не піде на припинення вогню, і готові ввести санкції проти Росії. Водночас міністр оборони Піт Гегсет заявив, що Трамп може вирішити повернути Україні ядерну зброю.