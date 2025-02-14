Я казав Трампу, що Путін – брехун, – Зеленський про розмову з президентом США
- Зеленський під час розмови з Трампом назвав Путіна брехуном, зазначивши, що його заяви про бажання зупинити війну не відповідають дійсності.
- Український президент раніше вже пропонував Путіну обміняти всіх полонених і припинити вогонь, але Росія звільнила лише частину полонених.
Зеленський заявив, що мав хорошу розмову з президентом США Дональдом Трампом. Він сказав йому, що Путін просто брехун.
Трамп говорив із Зеленським після розмови з Путіним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції.
Дивіться також Володимир Зеленський виступає на Мюнхенській конференції: основні тези промови
Про що говорили Трамп та Зеленський телефоном
Зеленський пригадує свою розмову з Трампом після його розмови з Путіним як хорошу. Тоді Зеленський сказав Трампу, що Путін брехун. Слова Путіна про бажання зупинити війну не відповідають дійсності.
Зеленський заявив Трампу, що той може натиснути на російського президента і таким чином закінчити війну. Зеленський вже говорив з Путіним особисто про припинення вогню на Донбасі.
Тоді український президент пропонував Путіну обміняти всіх полонених, припинити вогонь. Росія ж не обміняла полонених, але звільнила бодай їх частину. Це було головним завданням Зеленського тоді.
Без гарантій безпеки, як зазначив Зеленський, Путін візьме паузу, не більше.
Я не хочу буди людиною, яка допомогла Путіну окупувати мою країну, – додав Зеленський.