Трамп дав номер Зеленському для прямого контакту: Axios публікує деталі розмови президентів

Дональд Трамп та Володимир Зеленський 12 лютого поспілкувалися телефоном. Під час розмови американський президент надав українському колезі особистий телефон для прямого контакту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Axios. Розмова Зеленського з Трампом відбулася після діалогу останнього з Путіним.

До теми Не вірю, що це легко зробити, – Зеленський розкрив деталі бесіди з Трампом щодо завершення війни

Про що Зеленський говорив з Трампом 12 лютого

Джерело обізнане з розмовою, зазначило, що під час розмови меседж Зеленського Трампу був таким: "У вас є важелі впливу на Путіна".

Також під час розмови американський президент розповів Зеленському, хто буде частиною переговорної групи від США.

Водночас три джерела сказали журналістам, що розмова між Трампом і Зеленським була позитивною і тривала близько години, довше, ніж розмова глави Білого дому з Путіним перед цим.

За даними журналістів, Дональд Трамп сказав Володимиру Зеленському, що розуміє його занепокоєння щодо його розмови з Путіним, але підкреслив, що цього неможливо обійти, якщо він хоче, щоб його дипломатичні зусилля були успішними.

Мені потрібно поговорити з Путіним, щоб врятувати Україну,

– сказав Трамп Зеленському, стверджують джерела.

Американський лідер також сказав, що Путін хоче укласти мирну угоду, і запитав, чи налаштований Зеленський на її досягнення. Український лідер відповів, що все ще хоче мирної угоди, але вважає, що Путін просто говорить Трампу те, що він хоче почути.

"Путін сказав тобі, що хоче угоди лише тому, що боїться тебе, тому що ти сильний", – сказав Зеленський Трампу, згідно з даними джерел.

Трамп також сказав українському президенту, що він може мати рацію, але у нього склалося враження, що Путін налаштований серйозно. Зрештою американський лідер наголосив, що "побачить", як саме діятиме російський диктатор.

Окрім того, президент США сказав своєму українському колезі, що він розуміє, що Україні будуть потрібні гарантії безпеки в межах будь-якої майбутньої угоди, і що він вважає, що європейські миротворчі сили можуть бути одним із рішень.

Трамп також сказав Зеленському, що його майбутня зустріч із віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Мюнхені буде дуже важливою для запуску дипломатичного процесу.

Він повідомив Зеленському, що директор ЦРУ Джон Реткліфф і представник Білого дому Стів Віткофф також увійдуть до переговорної групи США, і попросив, щоб Зеленський призначив власну переговорну групу.

Трамп завершив розмову, давши Зеленському свій особистий номер і сказавши, що той може зателефонувати йому напряму. Наприкінці розмови Зеленський сказав американському лідеру, що передасть йому чемпіонський пояс від українського боксера Олександра Усика.

Цікаво, що ні в розмові з Зеленським, ні в публічному виступі Трамп не згадав представника США з питань Росії та України Кіта Келлога. Водночас очікується, що зустріч українських представників з ним відбудеться у Мюнхені, після чого спецпредставник Трампа поїде до Києва.

Під час телефонної розмови Зеленський також повідомив Трампу, що Росія завдала ударів по Києву та іншим містам України протягом ночі.