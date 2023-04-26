Пряма комунікація з Китаєм: чим важлива розмова Зеленського із Сі Цзіньпіном

Вперше з початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський поговорив з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Втім, важливо розуміти, чи змінив Китай своє ставлення до війни Росії проти України.

Якщо Китай досі дотримується російських наративів щодо оцінки російсько-української війни, то ця розмова була не більш ніж представленням нового українського посла. Про це 24 Каналу розповів політолог Олександр Антонюк.

Дивіться також "Мирний план" КНР та формула миру України: про що спілкувалися Зеленський та Сі

У нас різне бачення цієї війни

Він відзначив важливість першої прямої комунікації між лідерами України та Китаю, але висловив припущення, що розмова мала радше технічний характер і не привела до якихось глобальних змін у політиці Китаю

"У наших країн різні погляди та думки щодо цієї війни. Нейтралітет Китаю лише посилює позиції Росії. Стратегічних та проривних тез у цій розмові не було. Це була скоріше розмова ввічливості", – зазначив Антонюк.

Він вважає, що розмова відбулась одразу після того, як Китай невдало намагався оцінити реакцію Заходу на скандальне висловлювання свого посла у Франції.

"Саме після цієї заяви й відбувся телефонний дзвінок, але в планах Китаю точно не має завдання відновлення історичної справедливості. Вони її оцінюють з ракурсу, як її оцінює Росія", – наголосив Антонюк.

Перша розмова Зеленського та Сі Цзіньпіна