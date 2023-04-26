Пряма комунікація з Китаєм: чим важлива розмова Зеленського із Сі Цзіньпіном
Вперше з початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський поговорив з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Втім, важливо розуміти, чи змінив Китай своє ставлення до війни Росії проти України.
Якщо Китай досі дотримується російських наративів щодо оцінки російсько-української війни, то ця розмова була не більш ніж представленням нового українського посла. Про це 24 Каналу розповів політолог Олександр Антонюк.
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У нас різне бачення цієї війни
Він відзначив важливість першої прямої комунікації між лідерами України та Китаю, але висловив припущення, що розмова мала радше технічний характер і не привела до якихось глобальних змін у політиці Китаю
"У наших країн різні погляди та думки щодо цієї війни. Нейтралітет Китаю лише посилює позиції Росії. Стратегічних та проривних тез у цій розмові не було. Це була скоріше розмова ввічливості", – зазначив Антонюк.
Він вважає, що розмова відбулась одразу після того, як Китай невдало намагався оцінити реакцію Заходу на скандальне висловлювання свого посла у Франції.
"Саме після цієї заяви й відбувся телефонний дзвінок, але в планах Китаю точно не має завдання відновлення історичної справедливості. Вони її оцінюють з ракурсу, як її оцінює Росія", – наголосив Антонюк.
Перша розмова Зеленського та Сі Цзіньпіна
- У середу 26 квітня відбулась перша розмова президента України з лідером КНР. Володимир Зеленський повідомив, що розмова була тривалою та змістовною.
- На розмову лідерів держав відреагували й у Білому домі. Там привітали такий діалог, однак зазначили, що відповідні висновки робити поки що зарано.
- В МЗС Росії також відреагували на розмову лідерів обох країн. Представниця міністерства Марія Захарова заявила про готовність Китаю докладати зусиль для налагодження переговорів. Однак Україна нібито демонструє неприйняття будь-яких здорових ініціатив, спрямованих на врегулювання.